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17 Липень 2018, Київ 22:43
Новини | Події

США стурбовані через сьогоднішні події біля НАБУ – посольство

Учасники акції біля НАБУ зробили написи на будівлі бюро

У посольстві США в Україні стурбовані сьогоднішніми нападами на активістів та НАБУ.

«Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та НАБУ. Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві», – йдеться у заяві посольства.

17 липня біля будівлі НАБУ відбувався протест. Як заявили в бюро, під час акції протесту «організована група тітушок» увірвалася до будівлі НАБУ – ці люди виламали двері, увірвалися у хол бюро. Національне антикорупційне бюро України припускає, що вторгнення групи невідомих в приміщення бюро є «свідомою, спланованою і організованою провокацією» з боку представників певних політичних сил.

Поліція за фактом подій біля НАБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

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Крім того, сьогодні під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка розташована в приміщенні Генпрокуратури, зранку відбулися одночасно три мітинги. Вимагали звільнення Назара Холодницького і Артема Ситника, притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, зниження тарифів на транспорт та зниження цін на продуктів.

Біля будівлі САП голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео
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Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео

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Відповідно до законодавства, НАБУ, серед іншого, є підслідним президент України, повноваження якого припиненні. САП здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення розслідування НАБУ, а також підтримання обвинувачення у цих провадженнях.

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