Росії заявляє, що розслідування катастрофи MH17 є «упередженим і закритим»

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що розслідування обставин трагедії катастрофи літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом в 2014 році є «упередженим і закритим».

«Не можуть не викликати занепокоєння упередженість і закритість поточного розслідування, опора на дані соцмереж і неперевірені відкриті джерела, співпраця з відомими своїми фейковими вкиданнями псевдо-розслідувачів з агентства «Беллінгкет», – йдеться у заяві відомства.

Російське МЗС зауважує, що Нідерланди не допустили Москву до розслідування.

«Нідерланди не допустили участі Росії у Спільній слідчій групі і пішли по шляху відпрацювання заздалегідь обраної версії, практично проігнорували дуже важливу інформацію, яку Росія надавала слідству протягом усього цього часу», – додають у міністерстві.

Розслідування обставин трагедії проводить Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.

Днями із закликом до Росії «допомогти з’ясувати правду» у справі про катастрофу MH17 звернулися міністри закордонних справ «Групи семи» найбільш розвинених країн світу.

Читайте також: 4 роки від збиття «Боїнга» над Донбасом – від Росії досі не отримали відповідей

Літак «Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Наприкінці травня міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.