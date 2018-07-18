АМКУ: «Дніпроазот» може підвищити ціну рідкого хлору, якщо вважає це обґрунтованим

Підприємство «Дніпроазот» може підвищити ціну на рідкий хлор, який використовується для знезараження питної води в Україні і єдиним виробником якого є це підприємство, заявляє Антимонопольний комітет.

«Ціни на хлор рідкий є вільними цінами, які самостійно встановлюються суб’єктом господарювання і на які відсутнє державне регулювання. Отже, якщо АТ «Дніпроазот» впевнене в обґрунтованості підвищення ціни на власну продукцію – жоден чинний нормативно-правовий акт не забороняє такі дії», – відповіли в АМКУ на звернення «Дніпразоту».

Напередодні підприємство заявило, що готове відновити виробництво рідкого хлору і просило АМКУ узгодити збільшення ціни на цю продукцію.

При цьому в Антимонопольному комітеті повідомили, що можуть оштрафувати «Дніпроазот» за відмову реалізовувати рідкий хлор. У комітеті додали, що відповідно до своїх повноважень і завдань, визначених законодавством, АМКУ не є ціновим регулятором, не встановлює і не надає висновки про економічну обґрунтованість цін на товари.

«Часткова або повна відмова суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації визнається зловживанням монопольним становищем… Це порушення тягне накладення штрафу до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф», – йдеться в повідомленні.

АМКУ заявляє, що 19 липня розгляне заяву «Дніпроазоту» про надання висновків щодо кваліфікації його дій.

У середині червня акціонерне товариство «Дніпроазот», яке виробляє рідкий хлор для знезараження питної води, попередило, що припиняє поставки і зупиняє виробництво рідкого хлору. На підприємстві, яке українські ЗМІ пов’язують з колом бізнес-інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського, пояснили, що вимушені зупинити роботу через здорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції.

6 липня компанія «Київводоканал» заявила, що постачання питної води в Україні – під загрозою через зупинку «Дніпроазотом» виробництва рідкого хлору.

Згодом у «Дніпроазоті» заявили, що готові відновити роботу, але за умови підвищення цін на продукцію.