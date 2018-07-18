Геращенко: ОБСЄ має активно долучитися до звільнення Асєєва, а не лише висловлювати занепокоєння

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко закликає ОБСЄ активно долучитися до звільнення журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який вже рік перебуває в тюрмі бойовиків угруповання «ДНР», а не обмежуватися висловленням занепокоєння.

За словами Геращенко, вона два місяці вимагає від представника ОБСЄ Тоні Фріша відвідати заручників на окупованій частині Донбасу, зокрема і Асєєва.

«Він спочатку взагалі відповідав, що сам визначиться, куди йому коли їхати, потім заявив, що відвідає тюрми аж у вересні. Він буде в Києві 26 липня,… я на групі поставлю вимогу його зустрічі з вами, друзями Стаса, аби він усвідомив, що це не лише моя вимога вже рік – звільнення Стаса негайне, що це позиція мільйонів українців, і ОБСЄ також мають більш активно до цього долучитися, а не лише висловлювати занепокоєння», – написала Геращенко у Facebook, коментуючи допис колишнього депутата Верховної Ради Єгора Фірсова, особисто знайомого з Асєєвим.

Фірсов повідомив, що підтримувані Росією бойовики, які утримують Асєєва, шантажують його можливим затриманням матері.

Він пише, що бойовики «нібито знайшли щоденник Стаса і публікують із нього окремі глави». «У цих текстах Стаса намагаються виставити розвідником, який виконував різні завдання за наказом українських силовиків», – стверджує Фірсов.

Він також вказує, що має «оригінальний і справжній щоденник Асєєва».

Фірсов нагадує, що вже три тижні Асєєв голодує.

Понад рік журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Асєєвим камері під час допитів у червні 2017 року, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав, уже перебуваючи під контролем бойовиків.