На Донбасі 18 липня без втрат, стріляли на Горлівському напрямку – штаб

У денні години 18 липня у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Згідно з цим повідомленням, бойовики стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, додали у штабі.

Сайти угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі недоступні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.