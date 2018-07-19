Суд відкрив провадження щодо підвищення вартості проїзду в Києві

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про зростання вартості проїзду у громадському транспорті Києва.

«Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці», – йдеться в повідомленні суду у Facebook.

Підготовче засідання у справі суд призначив на 16 серпня.

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Від 14 липня проїзд у київському метро, як і в іншому громадському транспорті міста, подорожчав до восьми гривень.