СБУ розпочала перевірку посадовців «Дніпроазот» через ситуацію з рідким хлором

Служба безпеки України заявляє, що розпочала перевірку дій посадовців підприємства «Дніпроазот», «які призвели до створення дефіциту рідкого хлору».

«З 15 червня 2018 року адміністрацією ПАТ «Дніпроазот» в порушення договірних зобов’язань та без завчасного попередження призупинено виробництво та відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам України, що унеможливлює обеззараження питної води, створює загрозу виникнення масових отруєнь та поширення епідемій. Водночас службою перевіряється обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача», – заявили в СБУ.

У спецслужбі заявили, що за результатами перевірки слідчі СБУ ухвалять рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України дій осіб, «причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації».

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19 липня «Дніпроазот» заявив про готовність відновити виробництво рідкого хлору, який використовується для знезараження питної води в Україні і єдиним виробником якого є це підприємство.

Перед цим на підприємстві заявляли, що готові відновити роботу лише за умови підвищення ціни на рідкий хлор, що обумовлено зростанням ціни на газ. В Антимонопольному комітеті заявили, що компанія може підвищити ціни на рідкий хлор, оскільки на них відсутнє державне регулювання.

В асоціації Укрводоканалекології повідомляють, що найскладніша ситуація з наявністю хлору для очищення води склалася в чотирьох обласних центрах: Харкові, Кропивницькому, Вінниці й Запоріжжі.