«Дніпроазот» заявляє про готовність відновити виробництво рідкого хлору, який використовується для знезараження питної води в Україні і єдиним виробником якого є це підприємство.

«АТ «Дніпроазот» є одним із ключових підприємств хімічної галузі в Україні, на даний час повністю готове до відновлення роботи, підготовчі роботи до запуску виробництва проведені, обладнання перебуває в робочому стані і готове до використання в будь-який момент», – йдеться в повідомленні підприємства 19 липня.

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Раніше «Дніпроазот» заявив, що готовий відновити роботу лише за умови підвищення ціни на рідкий хлор, що обумовлено зростанням ціни на газ. В Антимонопольному комітеті заявили, що компанія може підвищити ціни на рідкий хлор, оскільки на них відсутнє державне регулювання.

19 липня в АМКУ має відбутися засідання комітету щодо відновлення роботи підприємства.

В асоціації Укрводоканалекології повідомляють, що найскладніша ситуація з наявністю хлору для очищення води склалася в чотирьох обласних центрах: Харкові, Кропивницькому, Вінниці й Запоріжжі.