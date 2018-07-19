Радіо Свобода Daily: водоканали міст України заявляють про «хлорну кризу»

Сьогодні розпочнемо зі стислих повідомлень.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через підроблені документи фірми-учасниці тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки у Києві.

Голосіївський суд узяв під цілодобовий домашній арешт на два місяці координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура, якого підозрюють у причетності до нападу на табір ромів на Лисій горі.

Та це ще не все.

Екс-міністр оборони України Михайло Єжель отримав статус біженця в Білорусі.

Польща передала Україні екс-бухгалтера «Укрспирту», підозрюваного в розтраті коштів.

А ще в Україні проведуть пробний перепис населення. Проходитиме він в Оболонському районі Києва і в Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.

«Хлорний колапс» в Україні

Водоканали міст України заявляють про «хлорну кризу». Реагенту для знезараження питної води бракує, зокрема, у тих обласних центрах, які беруть воду з Дніпра. За заявами місцевих посадовців, Київ має запас рідкого хлору на місяць, Запоріжжя – на 24 дні, Дніпро – на трохи більше ніж тиждень. А в Миколаєві вже частково обмежили водопостачання. Причина кризи – припинення виробництва реагенту на підприємстві «Дніпроазот», єдиному, що виготовляло цю продукцію в Україні. Без хімікату, який застосовують близько 120 водоканалів України, з кранів споживачів потече не вода, а непридатна для пиття субстанція. За даними «Асоціації водоканалів України», найгірша ситуація у містах Дніпровського басейну, бо там для знезараження води потрібна більша кількість дезинфіканту, ніж для води з інших річок. Про вихід із ситуації у матеріалі нашої журналістки.

Діти «на продаж»

Україна стала одним із центрів комерційного сурогатного материнства у світі, заявив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, нині правоохоронці стикнулися з проблемою протиправного використання для сурогатного материнства жінок із малозабезпечених сімей. Така ситуація виникла тому, що Індія заборонила комерційне сурогатне материнство – центр відтак сфокусувався, в тому числі, і в Україні, пояснив прокурор. Натомість експерти кажуть, що офіційної статистики в Україні немає, тому такі висновки є передчасними. Як регулюється сурогатне материнство в Україні та які існують ризики?

«Найбільша прогалина – довідку про генетичну спорідненість замість ДНК-тесту видає сама клініка, вони пишуть: є зв’язок дитини і батьків чи немає зв’язку. Тобто це вирішує сама клініка, а іноземці повертаються до своїх країн, проводять ДНК-тести і з’ясовуєть, що зв’язку немає», – зазначає директор центру медичного та репродуктивного права Сергій Антонов.

Російські шпигуни у місії ОБСЄ?

«Організації з безпеки і співробітництва в Європі загрожує шпигунська афера», – повідомляє Перший канал німецького телебачення. Його журналістам вдалося отримати документи внутрішнього листування співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, котрі, можливо, отримали спецслужби Росії. У документах – не лише приватні дані, адреси працівників місії, а й опис окремих особливих ситуацій на окупованих територіях під час роботи місії, а також фотознімки розташувань офісу, вулиць і камер спостереження, встановлених ОБСЄ.

Наприклад, в одному секретному листі заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ повідомляє про п’яних бойовиків, які стріляли у спостерігачів ОБСЄ. В інших випадках зібрані особисті дані про членів місії: «Б. … любить молодих дівчат і розваги», «Е. … любить гроші і намагається якомога більше заробити», «Т. … п’є у готельному номері або барі … Одного разу він так напився, що проспав патрульну службу».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який брав участь у тристоронніх переговорах про газ у Берліні, заявив під час прес-конференції, що «всі росіяни у складі місії ОБСЄ є шпигунами».

100 років від народження Мандели

І про знакових людей світового масштабу. 18 липня виповнилося 100 років із дня народження правозахисника Нельсона Мандели, а саму дату визнали Міжнародним днем Нельсона Мандели. Ще за життя він став символом демократії. Мандела боровся за права чорношкірих, через збройний опір отримав довічне ув’язнення. Звільнили його 1990 року після 27 років ув’язнення, а ще через 4 роки він став першим темношкірим президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР). В автобіографічній книзі «Довгий шлях до свободи» та численних промовах президент Південно-Африканської Республіки ділиться власними поглядами на важливі проблеми та закликає вирішувати їх. Радіо Свобода підготувало до річниці влучні цитати з книги та промов Нельсона Мандели. Ось лише одна з них:

«Лідер інколи повинен іти на непопулярні дії або ж такі, результати яких залишаються невідомими ще довгі роки. Є перемоги, славні лише тому, що відомі тим, хто їх здобуває».

Вдумливо обирайте своїх лідерів!

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