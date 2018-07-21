Усик – Гассієв: букмекери не можуть визначитися з фаворитом бою

Букмекери не можуть визначитися з фаворитом фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим.

Компанія Betfair вважає, що в бою має перемогти Усик. При цьому букмекери переконані, що українець має більші шанси перемогти за очками, а його опонент – нокаутом чи шляхом дискваліфікації суперника.

Тим часом компанії Unibet та William Hill вважають фаворитом росіянина. Водночас вони поділяють думку своїх колег із Betfair, що Усик має більші шанси перемогти за очками, якщо відбудуться всі 12 раундів.

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Поєдинок відбудеться 21 липня в столиці Росії Москві. Переможець стане володарем поясів чемпіона світу за версіями WBO, WBC (вони зараз належать Усику), WBA Super, IBF (ними володіє Гассієв) та поясу журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, тріумфатор турніру отримає Кубок Мохаммеда Алі.

Дорогою до фіналу Боксерської суперсерії Усик переміг німця Марко Хука та латвійця Майріса Брієдіса. Гассієв, зі свого боку, здолав поляка Кшиштофа Влодарчика та кубинця Юнієра Дортікоса.

Наразі українець переміг у всіх своїх 14 боях на професіональному ринзі. На рахунку Гассієва 26 звитяг у 26 поєдинках.