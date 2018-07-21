Поліцейських навчать поводитися зі смартфоном на місці злочину – кіберполіція

Фахівці навчать оперативних співробітників поліції основам правильного поводження із комп’ютерною технікою та іншими гаджетами під час вилучення на місці вчинення злочину, повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

«Більшість видів загальнокримінальних злочинів вже здійснюються із застосуванням методів, які використовують кіберзлочинці – це анонімізація, використання зашифрованих каналів зв’язку та передачі даних, а також використання криптовалюти та різних неофіційних платіжних систем для вчинення злочинів, в тому числі – організованих. Тісна взаємодія повинна бути за усіма напрямками діяльності кримінальної поліції для того, щоб ми мали змогу вчасно надати свою допомогу», – цитує Демедюка сайт Національної поліції 21 липня.

Керівник кіберполіції вказав, що від правильного поводження з техінкою залежить збереження максимуму інформації, а відтак – і документування та розкриття злочину. За словами Демедюка, взаємодія кіберполіцейських вже налагоджена з департаментами карного розшуку, протидії наркозлочинності та захисту економіки Національної поліції України.