На параді до Дня незалежності у Києві покажуть 200 одиниць техніки – Міноборони

У параді до Дня незалежності України, який відбудеться у Києві 24 серпня, візьме участь близько 200 одиниць військової техніки, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, підготовка до параду зараз триває, нещодавно готовність до участі у заходах військової техніки перевірив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Сергій Попко.

11 квітня Президент України Петро Порошенко доручив на День Незалежності провести військовий парад у центрі Києва, видавши відповідний указ.

Окрім того, як мовиться у документі, також 23 серпня, у День державного прапора, у Києві, інших населених пунктах мають провести офіційну церемонію урочистого підняття держпрапора України.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.