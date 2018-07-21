У Кривому Розі розпочався «молитовний марафон» проти маршу ЛГБТ

У суботу в Кривому Розі представники кількох громадських і релігійних організацій проводять добовий «Молитовна варта: за родину, за святість нашого народу, за охорону духовного світу дитини», протестуючи проти маршу ЛГБТ, який відбудеться в неділю.

За інформацією організаторів, акція розпочалась о 17.00 у суботу і триватиме до 17.00 неділі. Цього вечора віряни молились у храмах Кривого Рогу «за збереження суспільного миру, подолання ворожнечі, яку спричиняє проведення анонсованої на 22 липня події «КривбасПрайд-2018». У неділю опоненти проведення маршу ЛГБТ мають намір зібратися ще раз просто неба, аби «знову молитись і висловлювати свою позицію щодо маршу».

Як розповів Радіо Свобода співорганізатор заходу, юрист і журналіст Олександр Кривенко, марафон охопить близько десяти локацій. За його даними, представники різних конфесій – протестанти, православні, католики, мусульмани тощо збираються разом, аби висловитись на підтримку традиційних сімейних цінностей.

«Ми не приховуємо, що протестуємо проти завтрашнього параду ЛГБТ. Ми закликаємо людей дивитись на це не як на «Марш рівності», а як на загрозу, що руйнує психічно людину, родину, подружжя. Ситуація така, що ми маємо заявити свою громадянську позицію. Ми вважаємо, що таких публічних акцій з боку пропагандистів «гендерної ідеології» не має бути», – зазначив Олександр Кривенко.

На 22 липня у Кривому Розі запланований Марш рівності на підтримку ЛГБТ-людей. Місце і час проведення ні організатори, ні поліція не розголошують. Раніше суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення цього маршу.

В оргкомітеті маршу Радіо Свобода повідомили, що хода запланована як «суто правозахисний захід», до якого можуть долучитись не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а й представники інших суспільних груп, які відчувають дискримінацію. Акція не передбачає використання елементів травесті-шоу, екстравагантного одягу чи аксесуарів.

На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція про заборону заходу ЛГБТ-спільноти, однак депутати міськради її не підтримали.

30 червня у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).