Ґран-прі Одеського кінофестивалю отримав фільм «Кришталь» Дар’ї Жук

Ґран-прі 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримав фільм «Кришталь» режисера Дар’ї Жук. Переможців кінофестивалю оголосили 21 липня ввечері на церемонії закриття.

Ґран-Прі визначається шляхом глядацького голосування, переможець отримує статуетку «Золотий Дюк» і 10 тисяч євро.

Зйомки фільму відбувалися в Білорусі, у виробництві стрічки брали участь кінокомпанії з Білорусі, США, Німеччини і Росії. Минулого року стрічка отримала нагороду в секції Works in Progress на Талліннському міжнародному кінофестивалі, цього року – брала участь в кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія).

Головна героїня фільму Евеліна (Веля) живе в Мінську, але мріє виїхати в США, щоб працювати діджеєм. Щоб отримати візу, їй доводиться поїхати в невелике містечко і просити допомоги у сім'ї Стефана, який недавно повернувся з армії і в якого через кілька днів відбудеться весілля. У ланцюжку подій смішне пов'язано з сумним і часом брутальним.

Дар’я Жук народилася в Мінську, вчилася і живе в США. Закінчила Гарвардський і Колумбійський університети, працювала на каналі HBO, зняла кілька короткометражних фільмів. Один із них, «Справжня американка», був відзначений дипломом Мінського міжнародного кінофестивалю «Листопад» в 2015 році.

У міжнародній конкурсній програмі фестивалю також були нагороджені:

«Найкращий фільм»: «Жаль», режисер Бабіс Макрідіс, Греція, Польща (Винагорода: статуетка «Дюк ОМКФ» і 5 000 євро)

«Найкраща режисура»: Бабіс Макрідіс, «Жаль», Греція, Польща (Винагорода: статуетка «Дюк ОМКФ» і 3 000 євро)

«Найкраща акторська робота»: Віктор Полстер, «Дівчина», Бельгія (Винагорода: статуетка «Дюк ОМКФ» і 2 000 євро)

Спеціальне згадування: «Поророка», режисер Константін Попеску, Румунія, Франція

Переможці національної конкурсної програми:

«Найкращий український повнометражний фільм»: «Дельта», режисер Олександр Течинський, Україна, Німеччина (Винагорода: статуетка «Золотий Дюк» і 100 000 гривень)

«Найкраща режисерська робота» (у категорії «Український повнометражний фільм»): Тоня Ноябрьова, «Герой мого часу», Україна (Винагорода: статуетка «Дюк ОМКФ» та 60 000 гривень)

«Найкраща акторська робота»: Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева», режисер Марися Нікітюк, Україна, Польща, Македонія (Винагорода: статуетка «Дюк ОМКФ» 50 000 гривень)

«Найкращий український короткометражний фільм»: «В радості, і тільки в радості», режисер Марина Рощина, Україна (Винагорода: статуетка «Дюк ОМКФ» та 50 000 гривень).

9-й кінофестиваль в Одесі відбувався з 13 по 21 липня.

Минулого року ґран-прі Одеського кінофестивалю отримав фільм «Король бельгійців» Джесіки Вудворт і Петера Бросенса.