Ізраїль допоміг евакуювати із Сирії співробітників «Білих шоломів»

Близько 800 співробітників сирійської гуманітарної організації «Білі шоломи» і членів їхніх сімей евакуювали з південних районів Сирії в Йорданію за участю ізраїльських військових. Про це 22 липня повідомили Ізраїль і Йорданія.

Співробітники «Білих шоломів» залишили райони, які найближчим часом повинні перейти під контроль сирійських урядових військ. Армія президента Сирії Башара Асада займає території біля кордону з контрольованими Ізраїлем Голанськими висотами. Бійці озброєної опозиції або складають зброю, або, за домовленістю, виїжджають на північ Сирії.

Ізраїльські військові повідомили, що допомогли евакуювати співробітників «Білих шоломів» через те, що їхні життя виявилися б під загрозою, якщо б вони потрапили в руки сирійської влади. Ізраїльські військові назвали такий крок «винятковим гуманітарним жестом» і наголосили, що він не означає зміни у політиці невтручання Ізраїлю у війну в Сирії.

Евакуація проведена на прохання США, Канади і низки європейських країн. Влада Йорданії підтвердила, що евакуйовані прибули на територію країни, їм дадуть тимчасовий притулок. Передбачається, що згодом вони отримають притулок на Заході.

«Білі шоломи» – організація цивільної оборони, що діє в контрольованих збройною опозицією районах Сирії. Вони отримують фінансування від низки країн Заходу, зокрема Великої Британії, Німеччини, Нідерландів і США.

Співробітники «Білих шоломів» допомагають цивільним жителям, будинки яких стають цілями бомбардувань і артилерійських ударів. Вони також збирають свідчення про жертви серед мирного населення. «Білі шоломи» були номіновані на Нобелівську премію миру 2016 року.

Офіційний Дамаск і Росія стверджують, що «Білі шоломи» є «інструментами» своїх міжнародних донорів.