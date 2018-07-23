Автори «рейтингу рабства» зобразили Крим російським

На інтерактивній карті Глобального індексу рабства, яку опублікувала організація Walk Free Foundation, Кримський півострів позначений як частина Росії.

Це сталося попри те, що анексія Криму Росією не визнається міжнародними інституціями.

Україна в цьому рейтингу на 49 місці зі 167 країн. За даними рейтингу, в Україні жертвами сучасного рабства є близько 286 тисяч людей. Росія – на 64-му місці, в ній, як припускають дослідники, 795 тисяч людей перебувають у рабстві.

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За останні два роки позиція України дещо поліпшилася (в аналогічному індексі 2016 року Україна перебувала на 33-й позиції – головно через активну фазу збройного конфлікту на Донбасі). Але кількість сучасних рабів у цілому зросла – тоді фахівці нарахували понад 210 тисяч поневолених (у 2018 році дослідники дещо змінили свою методику).

Міжнародна спільнота визнала окупацію і анексію Криму незаконними і засудила дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.