До того, що його ім’я потрапило до списку «кримоненависників», російський сатирик Віктор Шендерович поставився «з розумінням». Він каже, що для нього це честь ‒ бути в одному списку з Лією Ахеджаковою, Людмилою Улицькою й іншими діячами культури.

«Для мене набагато важливішою є компанія, ніж обставини. У цьому сенсі для мене потрапляння до «кримського досьє» разом із Ахеджаковою, Сокуровим, Улицькою... Відповім так: скажіть мені, в якому списку вони є, та надайте мені таку честь ‒ поставте через кому. Мені від цього тільки щастя», ‒ сказав в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії Шендерович.

«Кримське досьє» ‒ це список, складений «Громадською палатою Криму». До нього внесли російських та українських діячів культури, мистецтва, журналістів, політиків, громадських діячів, які висловлювалися проти російської анексії Криму та політики російської влади щодо України.

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Укладачі «кримського досьє» норовлять насамперед поставити знак рівності між собою та батьківщиною

Віктор Шендерович зазначає, що автори списку скористалися відомою технологією, яку давно застосовують у Росії.

«Укладачі «кримського досьє», як усі нахабні й темні люди, що належать до адміністрації, норовлять насамперед поставити знак рівності між собою та батьківщиною. Це їхнє улюблене заняття. Цим займається і Путін: «Хто не любить Путіна ‒ не любить Росію». Ми це вже проходили», ‒ додав Шендерович.

Російський сатирик зазначив, що зараз не може відвідувати Крим, незважаючи на «чудові» дитячі спогади.

«На жаль, ці негідники позбавили мене можливості приїхати в мій улюблений Крим ‒ на окуповані території я не їжджу. У Криму, в який я їздив за радянської влади, за української влади, ніхто не заважав мені там розмовляти російською. Я не пригадую жодного геноциду, обмеження, ніхто не змушував мене вчити мову», ‒ сказав Шендерович Крим.Реалії.

Говорячи про неможливість відвідувати окуповані території, сатирик згадав про дитинство, яке провів на берегах Балтійського моря.

«Я не зобов'язаний був знати, що я маленький окупант. Але тепер я це усвідомлюю. Якщо починати порпатися в історії, то треба одразу віддати татарам Крим. Просто за кількістю років... Якщо нас цікавить це, то треба швидко піти звідти геть. Або віддати венеціанцям, ще Батий там ходив... Там (у Криму ‒ ред.) хто тільки не ходив, і кожен просив після себе не займати», ‒ сказав Віктор Шендерович.

До «кримського досьє» також потрапили екс-депутат Верховної Ради України Андрій Сенченко, колишній голова уряду Автономної Республіки Крим, народний депутат України Сергій Куніцин, український омбудсмен Людмила Денісова, журналіст Павло Казарін, ректор Таврійського національного університету ім. Вернадського Володимир Казарін, екс-командувач ВМС України Сергій Гайдук, колишній кримський економіст Андрій Клименко, журналіст Олександр Янковський, редактор Центру журналістських розслідувань Валентина Самар. До досьє внесли голову прокуратури АРК Гюндуза Мамедова, голову ГУ СБУ в АРК і Севастополі Олександра Шмитька, начальника так званого ДУ Нацполіції в АРК і Севастополі Анатолія Бахчиванжи та представника президента України в АР Крим Бориса Бабіна, а також низку російських діячів.

Згідно з «досьє», всі зазначені особи робили публічні заяви, а їхні дії були спрямовані «на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, обмеження прав і свобод кримчан і містили погрози скоєння терористичних актів».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».