Крим: «Тато шепнув мені, щоб я не здавалася. Ось я і не здаюся»

Зранку 19 липня російські силовики в окупованому Криму навідалися до будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва в селі Верхня Кутузовка для проведення обшуку. Вони вилучили всю техніку, крім смартфона старшої дочки, активістки ініціативи «Кримська солідарність» Гульсум Алієвої. Їй інкримінують статтю 282 Кримінального кодексу Росії – «збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності» – за пости в соціальних мережах.​

Ні адвокатів, ні правозахисників до будинку не пускають

«Найімовірніше, це за пости, які вона робила в групі «Кримська солідарність». Ми не можемо сказати точно, тому що ні адвокатів, ні правозахисників до будинку не пускають», – зазначила юрист Ліля Гемеджі, яка приїхала на місце подій. За її словами, обшук був організований дуже ретельно: російські силовики оглядали не тільки кімнати в будинку, але й підвальні приміщення, а також провели особисті огляди.

Гульсум Алієва – дочка одного з шести фігурантів так званої «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Він був арештований у лютому 2016 року. Вдома на нього чекають дружина Наджіє та четверо дітей.

Алієва приєдналася до ініціативи «Кримська солідарність» після арешту батька. Зараз суди над ним та іншими заарештованими в цій справі проходять у Росії, в Ростові-на-Дону. З одного з них Наджіє Алієва приїхала 19 липня о четвертій ранку, а через дві з половиною години в їхньому будинку почався обшук.

У квітні в інтерв’ю для Крим.Реалії про дітей і батьків заарештованих і зниклих безвісти на півострові, які вимушено стають громадськими активістами, Гульсум згадувала події обшуку дворічної давності. Вона говорила, що найбільше тоді злякався її молодший брат Сейдалі: «Він натягнув на голову ковдру, а потім довго з’ясовував у мами, чи не прийшли нас розстрілювати». Зараз, під час другого обшуку, він теж перебував у будинку. У хлопчика піднялася температура. Матері, Наджіє, довелося отримувати консультацію лікаря телефоном.

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Гульсум добре пам’ятає і перше судове засідання, коли батькові обирали запобіжний захід. Тоді вона була впевнена, що його арешт – це помилка, в якій скоро розберуться. Але на першому ж засіданні слідчий Михайло Голишев сказав, що наполягає на довічному ув’язненні Алієва. На питання судді «чому?» слідчий відповів, що Алієв – дуже товариська людина з яскраво вираженими лідерськими якостями, який зможе зібрати навколо себе людей.

Під час першого візиту силовиків Муслім запитав, що саме вони шукають.

– Зброю, наркотики, боєприпаси.

– Цього ви в моєму домі не знайдете, а якщо і знайдете, то це – ваше.

Вони перевернули все, будинок, підвал, перевіряють руками всю сім’ю, підлоги вже піднімати збираються

Під час сьогоднішнього обшуку російських силовиків найбільше цікавив телефон Гульсум, із якого, на їхню думку, вона робила пости в групу «Кримської солідарності». «Вони перевернули все, будинок, підвал, перевіряють руками всю сім’ю, підлоги вже піднімати збираються», – розповіли очевидці.

Під час квітневого інтерв’ю Гульсум призналася, що активістська робота займає практично весь її час. Її основна активність полягає в обробці інформації з судових засідань і допомоги журналістам, які працюють у Криму. Також вона намагається виїжджати на обшуки та вести прямі включення за можливості. «Випустять тата – залишаться інші», – відповідала Гульсум на питання про те, чи збирається вона покінчити з активістською роботою, якщо батько опиниться на волі. «Одного разу, на одному з перших засідань, він шепнув мені, поки пристав відвернувся, щоб я не здавалася. Ось я і не здаюся», – розповіла вона.