Трамп пригрозив Іранові історичними наслідками

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Іран і його президента Хасана Роугані, пригрозивши історичними наслідками.

«Президентові Ірану Роугані: ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам, інакше матимете такі наслідки, які в історії були лише кілька разів. Ми більше не та країна, яка буде на боці вашого божевільного світу насильства і смерті. Будьте обачні», – написав Трамп великими літерами.

Президент Ірану Хасан Роугані напередодні застеріг Дональда Трампа від ведення ворожої політики щодо Тегерана. «Пане Трамп, не грайтеся з хвостом лева, через це ви лише шкодуватимете», – цитувало Роугані офіційне іранське агентство IRNA.

Виступаючи на зібранні іранських дипломатів президент заявив, що «Америці слід знати, що мир з Іраном є матір’ю миру, а війна з Іраном є матір’ю всіх воєн».

Роугані звинуватив Сполучені Штати у намірі послабити і розділити Іран.

Напередодні також держсекретар США Майк Помпео, виступаючи з промовою в Каліфорнії, різко розкритикував іранську владу. Він наголосив, що США продовжать посилювати дипломатичний, військовий і фінансовий тиск на уряд «мафії» в Ірані.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном, укладеної 2015 року між Тегераном і шістьма державами, й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

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Цей крок різко розкритикував Іран.

У липні президент Ірану заявив, що Тегеран може заблокувати експорт нафти з перської затоки, якщо його власний експорт зупиниться через санкції США.

21 липня цю пропозицію підтримав верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.