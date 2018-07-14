В Ірані відкинули пропозицію США домовлятися про полегшення санкцій і про війська в Сирії

В Ірані відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа домовлятися з Вашингтоном про нову угоду задля полегшення майбутніх санкцій, які США відновлюють щодо Тегерана.

Як заявив 13 липня чільний радник верховного керівника Ірану Алі Акбар Велаяті, американці – це «люди, які ламають домовленості з Іраном, схвалені Радою безпеки ООН – чому ми маємо довіряти їм і йти з ними на якісь переговори?»

За його словами, Іран просто впорається з новими санкціями США, як робив то з попередніми. Він також натякнув, що Тегеран вдасться до обхідних шляхів, які вже використовував у минулому, щоб отримувати плату за свою нафту, що експортуватиметься всупереч санкціям США.

При цьому Велаяті також відкинув вимоги США й Ізраїлю вивести свої війська з Сирії. Як сказав він, перебуваючи з візитом у Росії, це можливо тільки в разі, коли про це попросить влада президента Сирії Башара аль-Асада.

«Ми прийшли туди не з дозволу американців, і ми не будемо зважати на їхні вимоги вийти. Ми координуємо іранську присутність у Сирії з Росією і Сирією», – сказав він у Москві.

«Я сказав російським посадовцям: зараз американці кажуть вам, що іранці мають залишити Сирію, а завтра вони запитають вас: а ви що в Сирії робите?» – додав Велаяті, розповідаючи, як у розмовах із російським керівництвом рішуче застерігав, щоб у Москві не дослухалися до аргументів США проти присутності Ірану в Сирії.

Іранський посадовець зустрічався попереднього дня, 12 липня, з президентом Росії Володимиром Путіним. А ще на день раніше російський керівник мав зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і той заявив, що закликав президента Росії домогтися від Ірану вийти з Сирії.

Ізраїль заявляє, що не потерпить постійної військової присутності Ірану в сусідній Сирії, і регулярно здійснює повітряні удари по об’єктах іранських військових і пов’язаних із ними шиїтських ополченців із інших країн на сирійській території.

Вимоги Ізраїлю підтримують і США. Аналітики вважають, що Трамп на саміті з Путіним 16 липня може домагатися домовленості про принаймні часткове виведення іранських військ і пов’язаних із ними шиїтських ополчень із Сирії, а саме хоча б із її регіонів, прилеглих до Ізраїлю.

Дональд Трамп у травні вирішив припинити для США дію багатосторонньої угоди, за якими з Ірану зняли санкції в обмін на значні обмеження його ядерної програми, що мали б гарантувати, що Тегеран не здобуде ядерної зброї. Нові широкі економічні санкції США, зокрема щодо іранської нафти, мають почати діяти найближчими місяцями, вони також зачеплять компанії з третіх країн, які вестимуть справи з Іраном у галузях, на які США накладуть санкції.