Крим: захист оскаржив вирок Панову

Захист засудженого в анексованому Криму у «справі українських диверсантів» Євгена Панова оскаржив його вирок. Про це 23 липня проектові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Сергій Легостов.

«Подали апеляцію до Верховного суду Росії. Згідно з позицією Панова, ми просимо повністю його виправдати», – сказав Легостов.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи «українських диверсантів» Євгена Панова до восьми років колонії суворого режиму.

У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи «українського диверсанта» Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

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ФСБ Росії затримала в анексованому Криму Панова, а також Андрія Захтея в серпні 2016 року. Російські спецслужби заявляють, що затримані були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до шести років і шести місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).