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09 Лютий 2019, Київ 13:20
Новини | Події

Три європейські країни до 2022 року виділять Донбасу 14 мільйонів доларів фінансової допомоги – ООН

Авдіївський коксохімічний завод, Донецька область, січень 2019 року

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Уряди Данії, Швеції та Швейцарії до 2022 року виділять жителям Донбасу 14 мільйонів доларів у рамках програми ООН із відновлення та розбудови миру. Найбільше виділить Данія (9 мільйонів 45 тисяч доларів США). Швеція виділить 3 мільйони доларів США, а Швейцарія – 2 мільйони доларів. Про початок проекту оголосили 8 лютого, йдеться на сайті Програми з розвитку ООН в Україні.

В ООН розраховують, що гроші «дадуть змогу розпочати пошук шляхів для вирішення ключових проблем в Донецькій і Луганській областях» на підконтрольних українському уряду територіях. Вони забезпечать ефективне управління регіоном і поліпшать доступ місцевих жителів до структур правосуддя, підвищать безпеку життя людей в регіоні та поліпшать охорону навколишнього середовища. Також гроші повинні сприяти «соціальній згуртованості» на сході України і допомогти провести реформи децентралізації та охорони здоров'я в Донецькій і Луганській областях.

П’ятий рік територія Донбасу охоплена збройним конфліктом, який, за даними ООН, забрав життя близько 13 тисяч людей
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За даними ООН, конфлікт на сході України триває вже п'ятий рік, і цивільне населення зазнало значних втрат: з 2014 року загинуло 3300 чоловіків, жінок і дітей, отримали поранення близько 9000 мирних жителів. 1,5 мільйона осіб стали внутрішньо переміщеними особами, а чимало інших, які живуть у постраждалих від конфлікту районах, стикаються з різноманітними проблемами.

За даними ООН, за час конфлікту кількість загиблих і постраждалих серед цивільного населення в середньому складає 25-26%
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Програму реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд народонаселення ООН і Продовольча та сільськогосподарська організація.

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