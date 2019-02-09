Три європейські країни до 2022 року виділять Донбасу 14 мільйонів доларів фінансової допомоги – ООН

Уряди Данії, Швеції та Швейцарії до 2022 року виділять жителям Донбасу 14 мільйонів доларів у рамках програми ООН із відновлення та розбудови миру. Найбільше виділить Данія (9 мільйонів 45 тисяч доларів США). Швеція виділить 3 мільйони доларів США, а Швейцарія – 2 мільйони доларів. Про початок проекту оголосили 8 лютого, йдеться на сайті Програми з розвитку ООН в Україні.

В ООН розраховують, що гроші «дадуть змогу розпочати пошук шляхів для вирішення ключових проблем в Донецькій і Луганській областях» на підконтрольних українському уряду територіях. Вони забезпечать ефективне управління регіоном і поліпшать доступ місцевих жителів до структур правосуддя, підвищать безпеку життя людей в регіоні та поліпшать охорону навколишнього середовища. Також гроші повинні сприяти «соціальній згуртованості» на сході України і допомогти провести реформи децентралізації та охорони здоров'я в Донецькій і Луганській областях.

За даними ООН, конфлікт на сході України триває вже п'ятий рік, і цивільне населення зазнало значних втрат: з 2014 року загинуло 3300 чоловіків, жінок і дітей, отримали поранення близько 9000 мирних жителів. 1,5 мільйона осіб стали внутрішньо переміщеними особами, а чимало інших, які живуть у постраждалих від конфлікту районах, стикаються з різноманітними проблемами.

Програму реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд народонаселення ООН і Продовольча та сільськогосподарська організація.