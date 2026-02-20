На фронті відбулося 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 20 січня відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 65 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, противник застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Найактивнішими, як і в попередні дні, залишаються три напрямки – Костянтинівський і Покровський на Донеччині, Гуляйпільський на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки і Кучерового Яру. Дві спроби агресора покращити своє становище тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів: у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. Дві атаки ще тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Копані», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

19 лютого проєкт DeepState повідомив, що російська армія просунулася біля Никифорівки на схід від Слов’янська, біля Неліпівки на південний схід від Костянтинівки, а також біля Затишку і Нового Шахового на Добропільському виступі. Слов’янський, Костянтинівський і Добропільський напрямки – одні з найбільш «рухомих» на всій лінії фронту, згідно з мапою аналітиків. Також тут щодня відбуваються іноді десятки штурмів армії РФ.

Як пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.