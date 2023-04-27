Житель Лимана передавав Росії координати Сил оборони та залізниці – СБУ

Служба безпеки України повідомляє 27 квітня, що затримала жителя Лимана за підозрою в передачі Росії даних про координати українських військових та інфраструктури в місті.

«У «зоні особливої уваги» фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана. Крім того, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури», – заявили у відомстві.

Як стверджують у Службі, її співробітники затримали підозрюваного під час виконання «розвідувального завдання».

За повідомленням, це житель Лимана, який контактував із військовим Південного військового округу російської армії. За його вказівкою він нібито фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів і передавав дані через російську соцмережу «Однокласники».

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Йому повідомили про підозру в допомозі російській армії у веденні бойових дій проти Збройних Сил України. Суд взяв його під варту, йому загрожує до 15 років ув’язнення в разі обвинувального вироку.

СБУ регулярно повідомляє про затримання підозрюваних у зборі даних на користь Росії, в тому числі у звільнених містах.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. Місто регулярно зазнає російських обстрілів.

На початку квітня цього року заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць в ефірі Радіо Свобода у програмі «Свобода.Ранок» розповіла, що, за інформацією Офісу генерального прокурора, в Україні відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.