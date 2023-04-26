ФБР і компанії США допомагають збирати докази воєнних злочинів РФ в Україні

Україна співпрацює з ФБР і американськими компаніями, щоб зібрати докази воєнних злочинів російських сил, зокрема інформацію про геолокацію і мобільні телефони, повідомило з посиланням на високопосадовців агентство Reuters.

Українська влада збирає цифрову інформацію з полів битв і українських міст, зруйнованих війною після повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року, заявив Алекс Кобзанець, спеціальний агент ФБР, який раніше працював юридичним аташе агентства в Україні.

«Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних – це те, з чим ФБР має досвід роботи», – сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки у Сан-Франциско.

Агент додав, що ФБР США протягом останніх півтора року працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колабораціоністів і шпигунів, які діють в Україні, а також російські сили, які діяли біля Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над текстом резолюції щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН. Серед ідей обговорюється створення «гібридного трибуналу». Для такого судового органу не буде потрібна резолюція Генасамблеї ООН. У роботі трибуналу зможуть взяти участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні.

Офіс генерального прокурора України повідомив раніше, що станом на 19 квітня зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення.

Росія воєнні злочини в перебігу своєї війни проти України не визнає, та і саму війну називає «спеціальною військовою операцією».