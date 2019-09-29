Криклій розповів, як планує вирішити транспортну проблему на київській Троєщині

Вирішити проблему з транспортом для жителів лівого берега Києва може наземне метро як «аналог кільцевого швидкісного трамваю», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, новий вид транспорту зможе розвантажити транспортні потоки у столиці і стати транспортним рішенням для лівобережного житлового масиву Троєщина.

«Ми будемо обов’язково говорити про київське наземне метро, назвімо це так. Аналог кільцевого швидкого трамваю. Я не знаю навіть, з чим це порівняти. Це в Німеччині називається S-Bahn (у Німеччині під цією назвою йдеться про залізничну систему міського і приміського сполучення – ред.). Це одна з можливостей, як ми можемо нарешті вирішити проблему з наземним електричним транспортом на Троєщині. Тому я впевнений, що цей проєкт, по-перше, в кілька разів дешевший, по-друге, він вирішує ту проблему, яка є на лівому березі, щоб добиратися на правий берег. Це неймовірно розвантажить трафік. Все це буде з мережею пов’язано, а далі все це буде логічне логістичне розгалуження», – каже Криклій.

Як розповів міністр, Міністерство інфраструктури провело переговори щодо проекту з представниками влади Києва і «Укрзалізниці». За його словами, більшість питань міністерство готове «взяти на себе».

На запитання, коли проект почнуть втілювати, Криклій відповів, що наразі це залежить від рішення керівників міста.

«Це залежить від Києва. Тому хай штурмують київську владу і від них вимагають найшвидшого рішення. Ми з ними мали 2,5 тижні тому зустріч, проговорили, надали пропозиції. З участю «Укрзалізниці» ця зустріч проходила. Там є певні розрахунки, багато питань ми забираємо на себе, насправді більшість. Тобто від Києва необхідна участь у цьому процесі лише на одну третину. Хай визначаються. Тому що мости недешеві будують, але мені здається, ця проблема пріоритетніша», – сказав він.

Також міністр наголосив, що питання транспортної завантаженості міст має вирішувати місцева влада.

«Це першу чергу їхня відповідальність. Але через те, що ми – міністерство, яке формує політику у сфері транспорту, інфраструктури і перевезень, ми про це говоримо, звісно. Ми активно почнемо зараз говорити, коли вирішиться питання – мер все-таки лишається, не лишається (у Києві – ред.). Тому що не хочеться гратися в політику, а хочеться робити насправді конкретні, дієві речі», – сказав Криклій.

Київський житловий масив Троєщина (офіційно Вигурівщина-Троєщина) на лівому березі Дніпра з населенням до 300 тисяч осіб потерпає від недостатнього рівня транспортного зв’язку з іншими частинами Києва, в першу чергу з правим берегом, де розташований центр міста.