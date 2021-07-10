Єрмак обговорив із Нуланд «змістовне наповнення» візиту Зеленського до США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд, повідомляє 10 липня офіційний сайт глави держави.

«Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США», – ідеться в повідомленні.

Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі.

«Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту «Північний потік-2», – інформує сайт Зеленського.

Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще на початку червня.