Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Єрмак обговорив із Нуланд «змістовне наповнення» візиту Зеленського до США

Вітання президента України Володимира Зеленського (л) та заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, Київ, травень 2021 року

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд, повідомляє 10 липня офіційний сайт глави держави.

«Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США», – ідеться в повідомленні.

Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі.

«Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту «Північний потік-2», – інформує сайт Зеленського.

Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще на початку червня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG