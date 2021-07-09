Байден поговорив із Путіним про кібернапади, Україну не обговорювали

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Але в повідомленнях пресслужб обох голів держав Україна серед тем розмови не згадується.

Однією з головних тем були натомість кібернапади з застосуванням шкідливих програм-вимагачів, які були здійснені, як заявили в Білому домі, злочинцями, базованими в Росії і завдали шкоди і в США, і в інших країнах у всьому світі.

«Президент Байден наголосив на необхідності для Росії вжити заходів, щоб зруйнувати угруповання вимагачів, які діють у Росії… Президент Байден повторив, що Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів, щоб захистити свій народ і критичну інфраструктуру від цього виклику, що триває», – заявили в Вашингтоні.

У Кремлі ж, говорячи про серію кібератак, «нібито вчинених із території Росії», передають слова Путіна, що «за останній місяць за лінією компетентних відомств США не надходило звернень із цих питань» і що взаємодія в цій сфері між Росією і США повинна мати «неполітизований характер».

Крім того, президенти обговорили тяжку гуманітарну ситуацію в Сирії, мовиться в обох повідомленнях.

Американські експерти з кібербезпеки вважають, що хакерське угруповання, яке здійснило низку останніх кібератак, діє з Росії. США попереджають, що можуть самі вдатися до дій щодо зловмисників, якщо Москва не стане діяти сама.