«Багато в незадовільному стані»: влада Херсона перевірила сховища

Міськрада Херсона на початку тижня опублікувала звіт про стан споруд цивільного захисту. Згідно інформації, основна кількість сховищ знаходиться на територіях суб’єктів господарювання та призначена для укриття їхніх працівників. За словами головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради Олега Головатого, «багато сховищ перебувають у незадовільному стані».

Загалом, на території громади Херсона знаходяться 139 подібних споруд, з яких 138 сховищ і 1 протирадіаційне укриття в селі Садове. З усієї кількості лише 17 перебувають у комунальній власності херсонської громади.

Захисні споруди цивільного захисту поділяються на сховища та протирадіаційні укриття. До споруд фонду захисних споруд цивільного захисту також належать найпростіші укриття (цокольні, підвальні приміщення).

Незадовільний стан сховищ в міськраді пояснюють тим, що там «або немає балансоутримувача, або теперішній їхній власник не займається їх утриманням».

«Що за стан сховищ, що за стан найпростіших укриттів відповідальність несуть власники цих приміщень. Тому закликаємо громадян вимагати від голів ОСББ або обслуговуючих компаній проводити роботу із облаштування таких укриттів у підвалах або цокольних поверхах», – цитує Головатого пресслужба міськради Херсона.

Неналежний стан

В інформації вказано, що, багато споруд не можуть використовуватись за призначенням через неналежний стан.

«Наприклад, у будівлі видавництва «Наддніпрянська правда» є сховище, проте воно вже багато років затоплене грунтовими водами. А от сховище у міській лікарні імені Карабелеша функціонує, у разі необхідності площа дозволяє вмістити 250-300 осіб», – пояснюють в міськраді.

Фахівець з питань цивільного захисту згаданої лікарні Віктор Доценко розповів, що в сховище є водопровід, баки з запасом води на 300 літрів, є каналізаційні системи, а також системи постачання повітря, енергозабезпечення, дизельна установка, облаштований аварійний вихід.

Як зазначає влада, облаштовують укриття на випадок надзвичайних ситуацій і в навчальних закладах.

«Ми робимо усе, щоб кожне підвальне приміщення у навчальних закладах відповідало найпростішому укриттю. На жаль, не в усіх навчальних закладах є підвали. Тому там керівництво проводить роботу із визначення місць, куди у разі небезпеки можна буде сховатись дітям і працівникам. Як правило, це найпростіші укриття в багатоповерхових будинках, які розташовані поряд із навчальним закладом», – зазначила головний спеціаліст міського управління освіти Тетяна Кошелюк.

У повідомлені на сайті міськради до прикладу також наводять сховище МКП «Херсонелектротранс», яке на випадок небезпеки може вмістити близько 150 співробітників.

«У нас тут працює телефонний зв’язок, у кладовій ми маємо запаси питної води, також каски, і все необхідне для надання першої медичної допомоги. Тут розміщуються представники ланки оповіщення, ми маємо всі інструкції як діяти та з ким тримати зв’язок у надзвичайній ситуації», – розповіла відповідальна за ведення цивільного захисту підприємства Ольга Школьна.

За словами Головатого, є сховища закриті, з обмеженим доступом, деякі з них – режимні.

«Тому якщо вести розмову про питання укриття саме цивільного населення, треба акцентувати увагу на приведення у готовність саме найпростіших укриттів, тобто підвальних приміщень, – додав він.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.