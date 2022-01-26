Головним бомбосховищем у Києві в разі російського вторгнення буде метрополітен – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив про «чіткий план» дій у столичної влади на випадок російського вторгнення. Про це він сказав в ефірі «Утро» на телеканалі «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу «Ч», буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є серени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунакації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії», – розповів Кличко.

Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

«Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях в жодному разі не дійти до такої екстремальної ситації», – сказав столичний мер.

Раніше Віталій Кличко як голова Асоціації міст України ініціював на 28 січня проведення засідання правління Асоціації, щоб на ньому обговорити координацію зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах, містечках і селищах.

Напередодні Кличко мав зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо підготовки сил самооборони столиці на тлі можливої подальшої агресії Росії.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.