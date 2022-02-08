Більше не курорт: війна та нова траса позбавили Мелекіне туристів

В якому стані наразі перебувають дороги поблизу Маріуполя? Які складнощі виникають при їхньому будівництві та ремонтних роботах? Чи звертають увагу місцеві чиновники на проблему якості доріг у регіоні? Як стан доріг та війна на Донбасі впливають на розвиток місцевих курортів? Про це говорили в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

У зв'язку з аварійним станом старої траси під Маріуполем вирішили прокласти нову – «Маріуполь-Урзуф» . Вона проходить через Бурякову балку та сільськогосподарські землі.

. Вона проходить через та сільськогосподарські землі. Дорогу будували за держпрограмою «Велике будівництво» .

. Цього року заплановане відкриття траси «Маріуполь-Урзуф». Втім, у жителів розташованого поруч селища Мелекіне вже виникли проблеми – вони залишилися відрізаними від Маріуполя. За інформацією видання 0629, це сталося через огорожі, які встановили на трасі після реконструкції.

Місцева влада повідомила, що замовники проєкту дороги розглядають питання щодо його коригування.

Село Мелекіне розташовано на узбережжі Азовського моря біля Білосарайської коси , за 20 кілометрів від Маріуполя.

розташовано , за 20 кілометрів від Маріуполя. Селище розділене на два спуски і тягнеться вздовж берега моря.

Інформація про те, що шлях від житла до моря із будь-якої частини Мелекіна займе трохи більше 7 хвилин ходьби, зазначається у путівниках.

Пляжі в Мелекіні широкі, захід у море – пологий.

Як пишуть місцеві ЗМІ, близькість до міста забезпечувала великий потік туристів: «вночі селище гуло від великої кількості дискотек, а вдень – на пляжах було важко знайти вільне місце».

Курортна зона нараховувала близько 60 баз відпочинку і пансіонатів. Але останніми роками ситуація змінилася через військові дії на Донбасі, зсуви ґрунту і дороги, що просіли. Це скоротило кількість маршрутів. Відповідно, зменшилася і кількість туристів, більшість баз відпочинку закрилися.

«Не живуть, а виживають»

«Раніше до нас їхали з Донецька, Макіївки, Луганська, а зараз вони відрізані. Місцеві їдуть до Урзуфу, а Мелекіне завмирає», – розповів під часу ефіру місцевий громадський активіст Валерій Добровольський.

Раніше тут багато будувалися для відпочинку, а сьогодні може й бояться, бо поруч бойові дії

За його словами, війна на Донбасі суттєво вплинула на курортне життя села та добробут його мешканців: «Мало інвестицій, можливо, у зв’язку з війною. Раніше тут багато будувалися для відпочинку, а сьогодні може й бояться, бо поруч бойові дії. У 2014-2015 роках зовсім не було відпочиваючих. Потихеньку поверталися люди у 2017-2018 роках, але не так. Важко на це дивитися. Люди у Мелекіні не живуть, а виживають! Не побоюсь цього слова, бо роботи немає».

Побудова нової траси також не кращим чином вплинула на село, каже активіст.

«Коефіцієнт корисної дії для Мелекіна не просто нуль, а й навіть мінус. Чому? Тому що Мелекіне виходить як відрізане, і всі відпочивальники будуть проїжджати повз. Тим більше закрили прямий в'їзд у селище, багато було нарікань на це», – розповів активіст.

Ще одна проблема, на яку він вказує – це відкриття кар’єру: «Більше шкоди Мелекіну завдав кар’єр глиняний, який відкрили. Жителі вулиці Братів Щербанів від цього не просто страждають, а скоріше виживають».

Добровольский стверджує, що весь ґрунт та глина після дощу пливуть людям в городи: «Зараз тріщини, активізувався зсувний процес і люди потерпають від цього».

Люди тільки й чекають сезону, щоб заробити щось

На думку активіста, потрібно, щоб районна влада вжила заходів, аби повернути відпочиваючих, відкриваючи нові маршрути.

«Люди тільки й чекають сезону, щоб заробити щось. Робочих місць в селі більше немає ніде. Всі сподівання на заробіток від сезону. І так було тяжко з сезонами: то була війна і тут знову проблема. Їдуть туди, де все доведено до хорошого стану. Єдине село має затверджений Кабміном статус курортного, інші не мають. Тому треба активно розвивати інфраструктуру», – наголошує Добровольський.

Що каже влада?

Голова Маріупольської районної держадміністрації Наталія Букрєєва пояснила в коментарі «Новинам Приазов’я», що нову майже 4-кілометрову дорогу будували у зв'язку із тим, що «перекрита ділянка є аварійною, йдуть постійні зсуви ґрунту, які підступали до будинків».

За її словами, влада знає про скарги жителів стосовно огорожі, яку встановили на трасі: «Зараз замовники проєкту розглядають його коригування: прибрати відбійник та встановити інші дорожні знаки, або встановлення кругового руху. Все це робиться для безпеки місцевих та туристів. Питання на контролі».

Частину дороги планується передати до комунальної власності громади, яка і буде вирішувати: чи перекрити її, чи відремонтувати

Як повідомила Букрєєва, надалі частину дороги планується передати до комунальної власності громади, яка і буде вирішувати: чи перекрити її, чи відремонтувати. Це мають зробити протягом року.

«Так, це питання вже вирішується. Було надіслано листа за підписом Мангушського селищного голови Володимира Караберова на голову обласної державної адміністрації з проханням передати до комунальної власності оцю ділянку дороги Маріуполь-Мелекіне-Урзуф місцевого значення. Після коригування будуть поставленні знаки і цю дорогу відкриють», – підтвердив староста селища Мелекіне Геннадій Янковський.

Разом із цим він підкреслив, що якщо передати ділянку траси, яка проходить через Мелекіне, до комунальної власності, «це стане додатковим навантаження на місцевий бюджет».

«Громада на це піде, щоб виконати прохання людей», – сказав Янковський, додавши, що проблем з дорогами вистачає і в інших селах.

За інформацією Букрєєвої, зараз активно ведеться ремонт шляхів як місцевого, так і державного значення.

«Стосовно Маріупольського району, у нас за програмою «Велике будівництво» збудована траса «Маріуполь-Урзуф», там ще тривають ремонтні роботи, вона буде введена в експлуатацію, проведено ремонт об'їзної дороги в Мангушській громаді, розглядається також ремонт другої частини. Ми також знаємо, що виготовляється проєкт ремонту дороги «Маріуполь-Бердянськ» через селища Ялта, Урзуф, Юр’ївка. У нас відремонтована дорога «Маріуполь-Запоріжжя» через селище Нікольське», – проінформувала чиновниця.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».