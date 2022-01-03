Что хорошего случилось в 2021-м на Донбассе близ линии фронта

Что хорошего можно найти в жизни прифронтовых поселков, если ее, в основном, определяют обстрелы? То перебьет провод, и люди почти две недели сидят без света, то хлынет питьевая вода из продырявленной осколком трубы... Из разбитого Невельского люди в один из дней на наших глазах бежали и спасали нажитое – кто как мог.

Журналисты Радио Донбасс.Реалии провели 2021 год рядом с людьми Донбасса. Мы сопереживали их бедам и старались донести проблемы до тех, от кого зависит их решение – но в то же время, увидели и позитивные изменения. Например, в селах прифронта капитально отремонтировали фельдшерские пункты, запустили бесплатные автобусы, отстроили школы, а особо преобразился прифронтовой Нью-Йорк: здесь в старинном немецком доме оборудовали культурный хаб и провели первый масштабный литературный фестиваль. Пусть хорошего в 2022-м станет больше!

Они празднуют Рождество, но всегда готовы, что «прилетит»...

Жительницу поселка Невельского Нелли мы встретили перед блокпостом военных: из-за обстрелов туда не пускали журналистов.

Сараи не пострадали, а наш дом полностью разбит

«В 2018 году нам Датский совет по делам беженцев восстановил дома, мы обзавелись хозяйством… Я держала свиней, уток, бройлеров. Кур-несушек я брала сто штук, – мне грант дали. Мы отличные сараи построили. Прилетело: сараи не пострадали, а наш дом полностью разбит, разбит полностью», – плакала женщина. С мужем на стареньком ВАЗе с прицепом она ехала за остатками имущества. В прицепе лежал трупик курицы: ее затоптали другие куры, когда их вывозили из разбитого села.

В ночь на 14 ноября снаряды разрушили 8 домов, и еще 7 домов пострадали от обстрела в ночь на 17 ноября. Люди спасались сами и спасали нажитое имущество и домашних животных, кто как мог. У нас нет информации о том, чтобы власти организовали эвакуацию или поселение людей из разбитого поселка. Вывозить вещи пострадавшим помогали волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска».

А прокуратура начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев ведения войны.

Жители сел Дружба и Озаряновка неподалеку от Торецка с надеждой встретили корреспондента Радио Донбасс.Реалии. Люди чувствовали себя брошенными и никому не нужными. 7 мая из-за артиллерийского обстрела гибридных сил России без света оказались два села неподалеку от Торецка – Дружба и Озаряновка. Из-за неработающих насосов люди остались еще и без питьевой воды. Дети не могли дистанционно учиться в школе.

Обрыв долго не устраняли из-за того, что группировка «ДНР» не давала гарантий безопасности для ремонтной бригады.

Люди почему должны страдать?

«При чем тут мы? При чем мы? Хорошо, война, я все понимаю. Люди почему должны страдать? Детвора, учеба, не у всех есть генераторы, компьютеры, онлайн – это все, это все! Почему мы должны страдать?», – задавалась вопросом селянка Валентина. А у ее соседки Елены из-за неработающего инкубатора не вылупились триста утят. Оборванную линию смогли отремонтировать только 18 мая.

Сейчас в Донецкой и Луганской областях режим тишины не действует. Поэтому мирные жители поселков вблизи от зоны боев в любой момент могут оказаться без света и воды, а то и без жилья.

С ковидом боролись и в прифронте

Весной этого года коронавирус стал испытание для жителей прифронтовой зоны. В начале отделения мы побывали в ковидном отделении Нью-Йорка и в реанимации инфекционного отделения Торецка. Пациентка отделения в Нью-Йорке Галина призналась: до того, как сама заболела, не верила в существование коронавируса. Теперь лечится, идет на поправку, но температура, бывает, скачет.

Теперь уверена, что коронавирус есть

«Даже когда меня взяли в больницу, – я даже не верила, что у меня ковид. Но подтвердилось полностью. Теперь уверена, что коронавирус есть. И даже сейчас муж остался дома, температурит третий день. И я его не могу заставить идти в больницу. Он не верит, мол, это простуда. Не знаю, как его убедить», – вздыхает жительница Торецка.

Увиденное в реанимации поражало и пугало: люди в кислородных масках под капельницами лежали на кроватях прямо в коридоре – такой был наплыв больных. Как только место освобождалось – больного из коридора переводили в палату. В отделении, рассчитанном на 55 человек, на время нашего визита было занято 64 койки. Видно, что медики работали на износ, но говорили так: «Мобилизируемся, потому что нас называют ангелами в белых халатах».

Приходишь домой уже никакой. Откуда-то силы берутся

«Второе дыхание, наверное, открывается, трудно сказать. Приходишь домой уже никакой. Откуда-то силы берутся. Идешь на работу, – и все с начала, с утра до вечера, до глубокой ночи. Я долго работаю, ухожу позже всех с работы», – поделилась с нами Татьяна Дорошина, заведующая инфекционным отделением Торецкой больницы.

Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение

А сотрудница отделения Елена Сидорова читает нам из «Книги жалоб и предложений» трогательные пожелания выздоровевших: «Пусть ваш благородный труд приносит вам лишь радость и удовлетворение. От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком и востребованном труде. Вся палата № 3».

Вода жизни

А жители Торецка и окрестных поселков и сел уже восемь лет зависят от выстрелов гибридных сил России. Питьевая вода поступает сюда из оккупированной Горловки. А труба проходит и по позициям украинских военных, и по позициям гибридных сил России. Когда осколки попадают в водовод, – питьевая вода пропадает. Ремонт этой трубы опасен и для самих ремонтников.

Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия и гранатомета

«Российско-оккупационные войска открыли провокативный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета по направлению рабочей бригады, которая осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения… в 12 часов восстановительные работы продолжили. Но, несмотря на договоренности, около 14 часов противник снова открыл провокативный огонь из стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращены», – описывает фронтовые будни водопроводчиков Ярослава Зорина, спикер командования ООС.

В начале этого года жители Торецка почти 9 дней провели без воды. А в Донецкой областной администрации вновь заговорили о прокладке альтернативного водовода. И что сделали к концу года?

Василий Чинчик, руководитель ВГА Торецка, сообщил, что уже привезли трубы и начали работы на фильтровальной станции.

«Считаю, что в следующем году нам удастся избежать вопросов, связанных с водообеспечением нашей громады», – пообещал чиновник журналистам издания «Newyorker.City».

Тут обновилась медицина

Медицина в прифронтовых селах – отдельная тема, одновременно и больная, и трогательная. Например, в селе Егоровка Донецкой области медсестру Ольгу Семусеву ласково называют «наша Олечка». Если нужна помощь, – Ольга садится на свой велосипед и едет колоть уколы, ставить капельницы. В ФАПе, где работала Ольга, не было водопровода, зимой еле-еле тепло было в одной комнатке, чтобы воспользоваться туалетом, – надо было ехать на велосипеде домой.

Теперь гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) отремонтировала, провела воду и тепло, оборудовала туалетные комнаты, приспособленные для людей с инвалидностью, оснастила мебелью и оборудованием ФАПы в Егоровке и прифронтовой Новогнатовке, в Дмитровке Донецкой области. В Луганской области отремонтировали и оснастили старую амбулаторию в приграничной с Россией Красной Таловке. Отремонтировали и оборудовали медпункт в дачном кооперативе Ольховские дачи, где живут переселенцы. Также ремонтируют Центр первичной медико-санитарной помощи в Станице Луганской. Бюджет этого проекта – 500 тысяч долларов. На Донетчине и Луганщине уже лечат людей в пяти комфортных медицинских учреждениях.

Я в восторге!

«Хорошо, отлично! Я в восторге! Мне самое главное – вода. Вода – теплая! Я в восторге! Я довольна своим ФАПом, – если бы еще люди не болели!» – оценивает старый-новый ФАП любимица селян медсестра Ольга.

Транспорт для отрезанных: первый автобус с 2014 года!

Дико и неприятно осознавать, что в 21 веке люди не только из-за войны и близости фронта, а еще и из-за разбитых вдребезги дорог оказались отрезанными от цивилизации. Например, село Степановка возле Волновахи. Единственный автобус здесь возит только школьников. А селянке Людмиле каждый день надо добираться в Волноваху на работу.

Ничто не заходит к нам

«Я встаю, иду на электричку, точно так же вечером немножко раньше ухожу с работы и еду домой. Другого способа добраться домой нет: ничто не заходит к нам. Хорошим шагом – полчаса, 3 километра идти. А зимой, когда дороги заметет, – по снегу», – описывает рабочие будни Людмила. А у Ларисы дочь болеет сахарным диабетом: ей постоянно надо ездить в Волноваху за инсулином. Раньше женщине надо было идти на электричку, а потом ждать до пяти часов вечера, чтобы вернуться домой. Теперь селян связал с Волновахой бесплатный социальный автобус

Очень удобный автобус

«А так удобно: поехала утром, на время заказала, инсулин получила, – и до 12 часов могу скупиться. Очень удобный автобус», – делится Лариса.

Такой же бесплатный социальный автобус связал со Станицей Луганской и жителей четырех сел, которые расположены за 70 км от оккупированного гибридными силами России Луганска и за 30 км от границы с Россией, – это Теплое, Нижний Минченок, Верхний Минченок и Крепи. Автобусы сюда не ездили с 2014 года!

Этот проект поддержал и местных бизнесменов. Геннадий Ищенко из Волновахи занимается перевозками с 1997 года. Из-за войны пришлось закрывать маршруты в оккупированные Донецк и Докучаевск. Поэтому из 72 человек на предприятии осталось 35 сотрудников. Так же больно по бизнесу ударил карантин.

Потери от карантина сопоставимы с потерями от войны

«Потери от карантина, наверное, сопоставимы с потерями от войны, – если не больше. Обслуживаем пассажиров по количеству сидячих мест, из-за информационного потока некоторые пассажиры вообще не пользуются маршрутками: боятся заразиться. Поэтому сейчас предприятие поддерживают дотации от другого бизнеса: мы еще обслуживаем школьные автобусы, спецетехнику, легковые автомобили; сдаем, что можно, в аренду; построили несколько солнечных панелей», – описывает способы выживания бизнеса предприниматель.

А еще одна большая проблема: в Волновахском районе, вздыхает бизнесмен, дорог нет. Есть ямы с остатками щебня, кое-где подсыпанные.

Чем может помочь государство? Предприниматель отвечает: финансово, нужны компенсации. А остальное бизнес сделает сам. А счастье будет, улыбается Геннадий Ищенко, когда вернутся неподконтрольные Киеву территории, коронавирус уйдет, восстановится пассажиропоток и отремонтируют дороги.

Пока этого не произошло, частному бизнесу помог проект Гуманитарного фонда для Украины и «Пролиски»: транспорт не простаивает, предприятие работает, люди зарабатывают деньги.

Особенно актуальна наша поддержка бизнеса стала в период карантинных ограничений

«Особенно актуальна наша поддержка бизнеса стала в период карантинных ограничений. Один из наших перевозчиков в Луганской области сказал: если бы не наши маршруты, – ему пришлось бы свернуть бизнес и закрыться», – отметил руководитель проекта Максим Пиган. По его словам, социальные перевозки будут работать год. За это время местные власти должны придумать, как обеспечить жителям доступ к разным услугам. Проект стартовал 9 сентября. За это время уже перевезли около 5 тысяч пассажиров из 57 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Авдеевка с новой школой

28 августа Авдеевку обстреляли гибридные силы России. А 1 сентября тут открыли капитально отремонтированную школу № 2. В здание попадали снаряды и в 2015, и в 2017 году. Детям пришлось учиться в других школах. И школьники, и родители, – улыбаются, довольны новой школой. Здание отремонтировали и оборудовали с помощью программы президента Украины «Велике будівництво» при поддержке Литвы и международных гуманитарных организаций. В школе есть инклюзивный класс, в нем работают психолог, логопед и дефектолог по специальной программе. На все потратили около 100 миллионов гривен.

В наш кабинет попало

«В наш кабинет попало. Из-за того, что снаряд именно в него влетел, – там было не очень хорошо. Сейчас отремонтировали, он в хорошем состоянии, цвета красивые, мебель хорошая, интерактивная доска», – делится впечатлениями от новой школы ученица 9-го класса Настя.

Нью-Йорк: хаб и литфест

Прифронтовой поселок Нью-Йорк неподалеку от Торецка стал центром изменений и инициатив в этом году. Во-первых, 1 июля парламент вернул поселку историческое название. Во-вторых, при поддержке международных гуманитарных организаций, местных властей и бизнеса в красивом старинном здании, которое раньше принадлежало немецким магнатам, – открыли социальный хаб «Историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк».

Наша цель была – завести людей с улицы в это помещение

«Во-первых, это молодежная платформа. Поэтому для молодежи мы создали современное пространство неформального образования, оборудованное современной техникой. Для того, чтобы молодежь подготовить к жизни, нашла себе новые профессии, место для отдыха. Наша цель была – завести людей с улицы в это помещение. Поэтому и интерьер сделан так, чтобы привлекать людей», – объясняет назначение хаба одна из инициаторов его создания Татьяна Красько.

А еще в Нью-Йорке состоялся литературный фестиваль. В прифронтовой поселок съехались известные культурные деятели из разных регионов Украины. Организовали фестиваль писательница из Львова Виктория Амелина и общественная организация из Краматорска «Культурный элеватор».

Мы обнимаемся словами

Про литературный фестиваль Амелина говорит так: «Мне хочется, конечно же, поддержать этих людей, чтобы они нас увидели. Чтобы они поняли, как мы их любим, как мы их поддерживаем, что мы свои. Даже если мы не можем по-настоящему обняться, – мы обнимаемся словами».

К российским угрозам будет иммунитет. Это – как прививка

Читал стихи и пел песни в Нью-Йорке и Сергей Жадан. По его мнению, такие мероприятия помогут противостоять гибридной агрессии России.

«Человек, который начинает говорить на украинском, читать на украинском, воспринимать себя частью украинского пространства, – у него ко всем этим российским угрозам будет просто иммунитет. Это – как прививка», – уверен поэт.

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Команда Радио Донбасс.Реалии.

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