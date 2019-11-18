Москва «замовляє музику» у театрі бойових дій на сході України (світова преса)

Нідерландське видання NRC Handelsblad пише про зацікавлення слідчих у справі збиття пасажирського літака рейсу МН17 двома особами, наближеними до президента Росії Путіна.

Американський часопис The New York Times розглядає результати виборів у Білорусі.

Ірландський щоденник The Irish Times пише про чергові свідчення у справі про імпічмент президента США через його телефонний дзвінок в Україну.

Нідерландський щоденник NRC Handelsblad містить статтю «Команда слідчих у справі МН17 спрямовує стріли на наближених до Путіна осіб». Видання зазначає, що спільна команда слідчих у справі збиття пасажирського літака рейсу МН17 над сходом України, викладає свої карти на стіл. Річ у тім, що робота команди нині концентрується на двох наближених до президента Росії Володимира Путіна особах. Йдеться про міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівника ФСБ Олександра Бортнікова.

Слідчі у справі МН17 хотіли б дізнатися, чи ці два російські високопосадовці брали участь у розміщенні пускових установок російських ракет «Бук» 17 липня 2014 року, у день коли було збито пасажирський літак «Малайзійських авіаліній» над східною Україною. При цьому нідерландський часопис додає, що саме Шойгу і Бортніков постають двома великими колонами, на яких тримається режим Путіна. Ці двоє мають свої постійні місця у Раді безпеки Російської Федерації, де ухвалюються найважливіші рішення з питань російської внутрішньої і зовнішньої політики. Ба більше, як наголошує щоденник, Шойгу взагалі розглядають як можливого спадкоємця Путіна.

NRC Handelsblad нагадує, що команда слідчих справи МН17 вже мала запис телефонної розмови так званого «прем’єр-міністра» бойовиків з Донецька Олександра Бородая з одним з близьких радників Путіна – Владиславом Сурковим. І саме ця розмова довела, що Москва справді надає не лише фінансову підтримку сепаратистам, але й постачає військову допомогу загонам бойовиків. З огляду на це, спільна команда слідчих у справі збиття пасажирського літака рейсу МН17 повністю погоджується, що саме Москва «замовляє музику» у театрі бойових дій на сході України, і існують безпосередні докази того, що бойовики отримують прямі накази з Росії.

На додаток, з перехоплених телефонних розмов видно, що російські спецслужби керують загонами проросійських бойовиків на Донбасі. Навіть мобільні телефони для спілкування ватажків сепаратистів на сході України надходять з Росії і мають російські номери. І саме у цих телефонних розмовах бойовики на Донбасі відверто називають прізвища Шойгу та Бортнікова.

«Команда слідчих у справі МН17 скеровує стріли на оточення Путіна»:

Американське видання The New York Times публікує матеріал «Опозиція не здобуває жодних парламентських місць на виборах у Білорусі, тоді як Лукашенко обіцяє нікуди не йти». У статті повідомляється, що президент Білорусі Олександр Лукашенко і надалі тримає владу у тій країні по тому, як було оприлюднено результати виборів до парламенту. Згідно з цими результатами жоден представник опозиції не здобув місць у законодавчому органі Білорусі. Нью-йоркське видання пише, що Лукашенко керує Білоруссю у стилі «сталевого кулака» вже чверть сторліття, і планує піти навіть далі, оголосивши, що висуватиметься на посаду президента на виборах 2020 року.

Згідно з офіційним підрахунком голосів, за активності виборців у 77%, жоден кандидат від опозиції не потрапив до парламенту. Газета нагадує, що на виборах 2016 року до парламенту пройшли два опозиціонери, втім, їм не було дозволено виставляти свої кандидатури на цих виборах.

The New York Times пише, що водночас Лукашенко намагається здобути прихильність Заходу, і навіть висловив погрози Москві, що відмовиться від підписання інтеграційної угоди наступного місяця, якщо Кремль не вирішить суперечку щодо субсидій на енергоносії. Нью-йоркська газета пише, що стосунки Білорусі з Росією зазнали певного гальмування через те, що Мінськ не визнав російської анексії українського півострова Крим 2014 року.

Американський часопис додає, що у Білорусі напередодні проведення виборів відбулися нечисленні протести за участі 300-400 осіб. Хоча, за словами газети, результат цих виборів був визначений ще до їхнього проведення. Влада Білорусі висунула своїх кандидатів, і за словами, провідної постаті білоруської опозиції Миколи Статкевича, зміна влади у Білорусі внаслідок проведення виборів не постає реальною можливістю.

«Деякі речі ніколи не змінюються»:

Ірландський часопис The Irish Times містить статтю «Помічниця Майка Пенса свідчить про те, що дзвінок Трампа в Україну був неналежним». Газета зазначає, що згідно зі свідченням у справі розслідування Конгресу США телефонної розмови між президентом США Трампом та президентом України Зеленським, помічниця віцепрезидента Майка Пенса визначила цю розмову як неналежну.

Дженніфер Вільямс, радниця з питань закордонної політики, подала свої свідчення на слуханнях можливого імпічменту президента США, заявивши, що саме наполягання Трампа у розмові зі своїм українським колегою, аби українська влада провела вигідне Трампові розслідування, за словами Вільямс, вразило її як «незвичне і неналежне». На думку радниці віцепрезидента США, розмова Трампа із Зеленським мала більш політичне забарвлення, аніж будь-яка інша подібна розмова з лідерами країн світу.

На додаток, як пише дублінська газета, виконувач обов’язків посла США в Україні Вільям Тейлор наголосив на доволі активному зацікавленні президента Трампа у тому, аби українське керівництво провело розслідування діяльності сина його політичного опонента Джо Байдена в Україні, пов’язуючи все це з наданням Києву військової допомоги.

The Irish Times веде далі, повідомляючи, що слідчі у справі телефонного дзвінка президента США в Україну заслухали свідчення представника бюджетного відділу Білого Дому Марка Сенді щодо затримки у наданні військової допомоги Україні. Сенді наголосив на незвичності того, у який спосіб було здійснено затримку у наданні цієї допомоги.

Представник Демократичної партії Джеймі Раскін, який є членом правничого і наглядового комітету Конгресу США зазначив, що Сенді пролив світло на те, чи надання військової допомоги було затримано з політичних причин.

Далі ірландський часопис пише, що надзвичайно важливою у цій справі постає заява співробітника посольства США в Україні Девіда Голмса, який почув телефонну розмову президента Трампа з послом США до ЄС Ґордоном Сондлендом, у якій на запитання Трампа чи президент України проведе потрібне йому розслідування діяльності Байдена-молодшого, Сондленд запевнив Трампа, що Зеленський «зробить все, що Трамп його попросить».

«Помічниця Майка Пенса свідчить про те, що дзвінок Трампа в Україну був неналежним»: