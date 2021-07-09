Блокада Путіна. Кремль після окупації Криму «вдосконалює законодавство»

Підписання президентом Росії Володимиром Путіним закону, що дозволяє російським військовослужбовцям і бійцям Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення» ‒ думаю, хороша ілюстрація того, які висновки в Кремлі зробили з подій 2018 року, коли російські військовослужбовці та прикордонники захопили на підходах до Керченської протоки українські кораблі й затримали їх екіпажі.

Тоді ці дії Москви виглядали піратством навіть з точки зору російського законодавства. Російські чиновники не могли чітко пояснити, що насправді порушили українські моряки та якими правовими нормами регулювалися дії російських військових.

Дії росіян базувалися виключно на праві сили ‒ ми контролюємо Керченську протоку, ми оголосили її нашими територіальними водами й ми робимо все, що нам заманеться. А статті Кримінального кодексу знайдуться.

Закон заохочує такі злочинні дії ‒ і, по суті, блокує Керченську протоку

Але, схоже, коли виникло бажання балотуватися стільки, скільки хочеться ‒ російську Конституцію просто переписали. Путін закони не порушує.

І, можливо, не хоче, щоб їх порушували його підлеглі.

Так, вони мають діяти за законом ‒ просто закон, як бачимо, переписується, звільняючи від відповідальності за будь-які дії, зокрема й злочинні, у Керченській протоці.

Навіть більше, закон заохочує такі злочинні дії ‒ і, по суті, блокує Керченську протоку.

А як же міжнародне морське право, як же всі ці договори й конвенції, підписані Росією? А ніяк.

Упевнений, що Путін підписує нові закони саме для того, щоб створити можливість вибору між зобов'язаннями й самоуправством на користь останнього.

Поготів, коли самоуправство ‒ це вже не самоуправство, а закон.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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