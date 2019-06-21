Укази про 161 указ: що і чому так багато скасував за один день Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 20 червня скасував дію понад 160 указів своїх попередників. Найдавніших із них – виданий Леонідом Кравчуком у 1991 році. Як пояснили в адміністрації президента, більшість з цих документів скасували з метою дерегуляції бізнесу і через їхню моральну застарілість.

В один день, 20 червня, на офіційному сайті адміністрації президента України з'явилося кілька указів, які скасовують дії одразу понад півтори сотні указів або окремих статей чи пунктів цих документів. Усі вони були видані попередніми президентами України. Більшість з них були видані за часи президентства Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Найдавніші зі скасованих указів – 8 документів, виданих Леонідом Кравчуком із 1991 по 1994 роки. Серед цих документів є також два укази часів Віктора Ющенка, і жодного підписаного Петром Порошенком – лише одна стаття з його указу про положення Генерального штабу ЗСУ.

Усе заради бізнесу?

В адміністрації президента пояснили таке масове скасування указів попередніх президентів необхідністю дерегуляції економічної сфери України та створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Про це ж сказав і сам Володимир Зеленський під час зустрічі із бізнес-спільнотою 20 червня.

«Ми провели повну інвентаризацію указів президента. Це укази, які втручаються в економіку, і сьогодні вони скасовані. Це все уже історія», – зазначив він.

Однією з ключових змін унаслідок скасування указів, що стосувалися економічної діяльності, стало скасування штрафу за порушення касової дисципліни – від нині п'ятикратний розмір неоприбуткованої суми не стягуватиметься.

Фактично усі скасовані укази, видані у період з 1991 по 2001 роки, стосуються економічної сфери. Серед них, зокрема, документи, що стосувалися тимчасових невідкладних заходів щодо «посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю» від 1991 року, «сплату державного мита за вексельні бланки» від 1993 року, «реформування інвестиційної політики в Україні» від 1996 року та інші.

Шкільна форма, нотаріуси та проблискові «маячки»

Утім, не дерегуляцією економічної сфери України єдиною відзначилися скасовані Володимиром Зеленським укази попередніх президентів.

Зокрема, він визнав таким, що втратив чинність, президентський указ від 1996 року про шкільну форму. Згідно з цим документом, форма має бути обов’язковою «для учнів середніх закладів освіти всіх типів». Ще 15 квітня поточного року на сайті президента була зареєстрована петиція із проханням скасувати указ Кучми про обов’язкову шкільну форму. Батьки таку вимогу вважали дискримінаційною.

Крім того, цими указами було також скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів – тепер за їхні послуги можна буде платити менше від 1% від вартості нерухомості. «Ринок нотаріальних послуг є дуже конкурентним, а наявність такого «бонусу» його викривляла та призводила до виникнення «сірого» ринку, коли якась частина платежу повертається клієнтові «під столом». Вартість оформлення операцій з нерухомістю тепер знизиться», – повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Макс Нефьодов зазначив, що скасування цих правил протягом тривалого часу було одними з ключових вимог бізнес-асоціацій до влади.

Ще однією адміністративною зміною стало скасування президентського указу про застосування проблискових «маячків». Зокрема, разом з цим указом скасовується оснащення спеціальними сигнальними пристроями транспорту осіб, які перебувають під державною охорона. Утім, постанова Кабінету міністрів, яка також регулює це питання, попри скасований президентський указ, залишається чинною.

Дискусії щодо правомірності

Утім, скасування зазначених указів Володимиром Зеленським викликало схвальну реакцію не в усіх. Чимала кількість претензій стосувалася браку обґрунтованості та правомірності подібних рішень.

Так, юрист Андрій Гук вважає, що Володимир Зеленський, скасовуючи деякі укази Леоніда Кучми, скасував фактично закони, адже на той час були такі перехідні положення Конституції України. Зараз же таких повноважень президент за законом не має, тому такі укази скасовувати не може.

Продовжуючи цю тезу, юрист Антон Рекун, вказує, що, наприклад, указ про нотаріальний збір, є законодавчим актом, і лише суб'єкти законодавчої влади можуть його регулювати.

Фактично, юристи наголошують, що через економічну доцільність ухвалених рішень не усі юридичні процедури були дотримані під час скасування деяких указів, що були ухвалені за інших конституційних положень.

Утім, більшість експертів сходяться на одному – в історії незалежної України ще не було такого масового скасування президентських указів.