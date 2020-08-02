Патріарх Московської церкви Кирило закликав не вірити повідомленням про його багатство

Патріарх Московської православної церкви Кирило, виступаючи 2 серпня у храмі пророка Іллі в Москві, закликав не вірити повідомленням про його особисте багатство і статки інших православних архієреїв.

Виступаючи перед віруючими і, глава РПЦ заявив, що в «найжахливіших» публікаціях про патріарха і священиків «не буває навіть краплі правди».

Такі публікації, на думку Кирила, спрямовані на те, щоб «скомпрометувати проголошують правду Божу, щоб народ перестав їх слухати і довіряти їм».

За словами патріарха, «той факт, що Церква сьогодні не носять на руках, – є свідчення того, що вона прагне звертати до людей слово, сповнене божественної правди».

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про дорогу нерухомість та коштовні речі, що, ймовірно, належать главі Російської православної церкви і церковним архієреям:

резиденції,

дачі,

квартири,

автомобілі

годинники

Одна з останніх таких публікацій з'явилася в липні 2020 року.

Видання «Відкриті медіа» повідомило, що настоятелька московського Покровського монастиря ігуменя Феофанія придбала лімузин Mercedes Benz S-класу вартістю понад 9 мільйонів рублів.

У відповідь патріарх Кирило закликав ігуменю продати автомобіль.