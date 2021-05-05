Проти Заходу, але не його брендів: які речі та автомобілі полюбляють чиновники окупаційної влади Криму?

Голова російської адміністрації Ялти Яніна Павленко оголосила про продаж свого брендового намиста, через яке стала об'єктом критики в соціальних мережах. Така реакція на критику в лавах кримських чиновників відбувається вперше. Хоча багато їхніх представників неодноразово потрапляли в поле зору ЗМІ через свою любов до західних та європейських брендів, при тому, що вони публічно підтримують російську політику протидії іноземній експансії в усіх сферах.

Приводом для критики на адресу Яніни Павленко стало повідомлення популярного на півострові Telegram-каналу «Крымский канал», в якому йдеться про те, що чиновниця ходить на роботу й на зустрічі з ялтинцями в дорогих брендових прикрасах.

Представники російської влади Криму публічно підтримують політику протидії впливу Заходу, але при цьому демонструють тягу до брендових речей, аксесуарів і автомобілів, вироблених у цих країнах

За інформацією «Крымского канала», два ювелірних ансамблі Яніни Павленко з білого та жовтого золота зроблені французькою ювелірною компанією Van Cleef&Arpels і коштують «приблизно 20 мільйонів рублів».

На сайті компанії Van Cleef&Arpels схожі сережки коштують від декількох сотень тисяч рублів, а кольє ‒ понад два і до дев'яти мільйонів рублів.

Яніна Павленко назвала інформацію про названу «Крымским каналом» вартість своїх прикрас «нісенітницею».

«Комусь треба ж так мене ганьбити! Чого тільки не придумують!!! Значить рухаюся в правильному напрямку!!! І, так, вартість мого намиста в десятки разів менша», ‒ написала вона у Facebook.

Наступного дня голова адміністрації Ялти оголосила, що продає один із наборів.

«Торг доречний»

«Несподівано ялтинською топновиною став набір моїх прикрас ‒ намисто, сережки й кільце. Пишуть, що коштують вони щось приблизно 14 мільйонів рублів. У соцмережах я писала, що ціна мого набору набагато скромніша!!! Але експерти з ювелірних прикрас, я навіть не знала, що їх так багато, не вірять. І це чудово!!! Віддам набір (б/у, але в хорошому стані) практично задарма!!! За 2 мільйони. Торг доречний», ‒ написала Яніна Павленко в соцмережах.

Гроші від продажу прикрас вона пропонує витратити на потреби Ялтинської спеціалізованої школи для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. Цю школу голова адміністрації міста відвідувала декілька днів тому. На фотозвіті вона ‒ у прикрасах, схожих на оприлюднені «Крымским каналом».

А потім у них же приймала громадян в адміністрації Ялти.

«Шукаємо покупця-мецената!» ‒ оголосила Яніна Павленко.

Оголошення на її сторінці у Facebook з'явилося вранці 27 квітня. Чи знайшлися за цей час покупці, ми намагалися з'ясувати у пресслужбі адміністрації. Але там відмовилися надати інформацію, порекомендувавши Крим.Реалії звернутися з інформаційним запитом.

Тим часом «Крымский канал» оприлюднив фото Яніни Павленко з годинником, схожим на швейцарський бренд вартістю у вісім мільйонів рублів, припустивши, якщо і він буде проданий, то «скоро будуть відремонтовані всі корекційні школи Криму та ощасливлені знедолені діти».

Голова російської адміністрації Ялти на цю публікацію поки публічно не відреагувала.

Бренди Поклонської

Яніна Павленко ‒ не єдина представниця російської влади Криму, помічена з брендовими аксесуарами. Депутатка Держдуми від Криму Наталя Поклонська на пленарних засіданнях з'являється з телефоном американської компанії Apple.

Раніше російські журналісти помітили депутатку з сумкою від італійського будинку моди Fendi з чорної шкіри. Бренд видала бирка з логотипом. Її вартість в інтернет-магазинах стартує від 120 тисяч російських рублів (майже 2 тисячі доларів). Також на її зап'ястку був помічений годинник, схожий на швейцарський, марки Rolex, який в інтернеті коштує від 4,5 до 6,3 тисячі доларів.

Свої дорогі аксесуари депутатка вважає за краще публічно не обговорювати й не стала коментувати їх. Нам зв'язатися з Наталією Поклонською не вдалося.

Жакет Ковітіді

Російську сенаторку від Криму Ольгу Ковітіді до 2014 року неодноразово помічали в найдорожчих магазинах одягу Сімферополя та відзначали її любов до аксесуарів французького дизайнера Соні Рікель.

Після російської анексії півострова, отримання посади сенаторки та переїзду в Москву вона була помічена в ефірі російського телебачення в жакеті, схожому на роботу американської фірми Ralph Lauren.

У московському ЦУМі такий жакет продавався тоді за 182,5 тисячі рублів. У російських інтернет-магазинах його пропонували набагато дешевше ‒ за 16,5 тисячі рублів.

Чи справді цей жакет виготовлений американською фірмою Ralph Lauren, чи Ольга Ковітіді носить підробку, нам з'ясувати не вдалося. Вона публічно про нього не згадувала, а на наші дзвінки не відповіла.

Лакшері депутатів

У представників чоловічої частини кримської влади ‒ свої вподобання серед брендових придбань. Крим.Реалії раніше писали про лакшері-автопарк депутатів російського парламенту Криму, які володіють автомобілями представницького класу європейських та західних виробників.

Депутат Олексій Черняк ‒ володар британського автомобіля представницького класу Бентлі Континенталь (Bently Continental GT) вартістю від 15 до 20 мільйонів рублів.

Депутат Юрій Юр'єв володіє «американцем» Кадилак GMT 166 SRX. Такі моделі продають на російських профільних сайтах за кілька сотень тисяч рублів.

А в депутата Михайла Смолянова ‒ англійський автомобіль Астон Мартін (Aston Martin). Такі на російському ринку продаються від декількох мільйонів до декількох десятків мільйонів рублів залежно від моделі.

З їхніми власниками Крим.Реалії поспілкуватися не вдалося.

Олексій Черняк відмовився розповідати про свій автомобіль, мотивувавши тим, що «це питання не стосується його безпосередньої діяльності як депутата». А його колеги проігнорували наші інформаційні запити.

Представники російської влади Криму публічно підтримують політику протидії впливу Європи та Заходу, але при цьому демонструють тягу до брендових речей, аксесуарів і автомобілів, виготовлених у цих країнах.

Ніхто з чиновників окупаційної російської влади Криму поки не пояснив цей парадокс. Як і походження коштів на придбання цих речей.