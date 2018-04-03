Після нападу в Британії Ющенко згадує про своє отруєння 14 років тому – BBC

В інтерв'ю ВВС колишній український президент Віктор Ющенко згадав про своє отруєння в 2004 році, провівши паралелі зі спробою вбивства колишнього російського шпигуна в Солсбері, пише британське видання Daily Mail.

Проєвропейський Ющенко виступав проти проросійського кандидата Віктора Януковича і був провідником так званої Помаранчевої революції, нагадує видання.

Ющенко зазнав жахливих спотворень після того, як в 2004 році йому додали у їжу діоксин – хімікат, що використовується для військової хімічної речовини «Агент Оранж», під час обіду з головою Служби безпеки України.

Незважаючи на замах на вбивство, Ющенко не полишив політику і виграв вибори.

Він переконаний, що за отруєнням стоїть Кремль. Спілкуючись з Sky News, 64-річний політик заявив, що не має сумніву, що за нападом з використання нервово-паралітичного газу в Солсбері стоїть Росія.

Коментуючи замах на колишнього російського шпигуна в Солсбері, Ющенко закликав світ більш мудро поставитись до російської політики після отруєння Скрипаля в британському місті Солсбері.

«Мені боляче, що європейські країні такі сліпі», – сказав він, зауваживши, що європейські країни не мають солідарності стосовно Росії.

«Мені боляче за те, що Європа така сліпа, така недружня, не солідарна всередині по відношенню до тої політики, що проводить Росія. Мені б хотілося, щоб Європа схаменулася й зрозуміла, що найбільший виклик для пересічного європейця є та середньовічна політика, з якою живе Росія у ХХІ столітті».

Путін найбільше боїться солідарності, міжнародної солідарності, переконаний Ющенко. Він відзначив, що видворення російських дипломатів з 24 країн є найбільш потужним ударом по політиці Путіна за останні місяці.