Подвійна атака сил РФ по Україні: є постраждалі. Усі деталі на цей час

Ранкова російська масована атака: деталі

Надранок Україну російські сили атакували ракетами. У кількох містах влада повідомляє про вибухи. Щонайменше пʼятеро людей зазнали поранень після ракетного удару по Черкасах 21 вересня. Є постраждалі у Києві.

Тим часом масова атака безпілотників відбулась і на окупований Крим. Російське Міноборони повідомляє про збиття 19 дронів. Деталі.

Про це і про все головне на ранок 21 вересня у програмі Свобода. Ранок:

Британська розвідка про бої під Бахмутом

Британська розвідка каже, що оборона російських військ під Бахмутом на Донеччині послабилася. Мовляв, Москва була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок.

Наскільки це зіграє на руку ЗСУ – розпитаємо військових у прямих включеннях із фронту.

Зеленський закликає реформувати ООН

Закликав реформувати ООН та назвав два кроки для припинення бойових дій в Україні. Президент Зеленський виступив на Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Головні тези промови до світових лідерів та реакцію російської сторони розкажу далі.

Нагірний Карабах: чи є вихід без війни?

У Нагірному Карабаху припинили вогонь - на черзі повне роззброєння етнічних вірмен, що живуть на цій території – каже президент Азербайджану. У Вірменії на фоні подій тривають протести з вимогою відставки прем'єра Пашиняна.

Все що варто знати про ескалацію конфлікту тривалістю в добу та те, до чого там Росія – аналізуємо.