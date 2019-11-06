Заяви та дії Портнова щодо «Схем». Ситуацію прокоментували депутати та Національна поліція

Київ – Національна поліція обіцяє відкрити провадження через оприлюднення Андрієм Портновим персональних даних учасників знімальної групи програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший). Станом на час публікації цього матеріалу Портнов розмістив на своєму телеграм-каналі паспортні дані та місце проживання двох водіїв знімальних груп і погрожував усій команді «Схем» «аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби»​. Під час парламентських слухань щодо безпеки журналістів Радіо Свобода поцікавилося у присутніх політиків та силовиків, якою є їхня позиція у цій ситуації.

Голова Національної поліції Андрій Клименко повідомив про намір до кінця дня розглянути питання щодо відкриття провадження через розкриття колишнім заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим персональних даних водіїв «Схем» та погроз знімальним групам програми.

«Національна поліція щоденно моніторить публікації у мережі інтернет, звичайно, цю публікацію я як голова Національної поліції розглянув. Сьогодні до вечора буде ухвалено рішення щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань», – сказав Клименко у коментарі Радіо Свобода.

Наразі є заява із засудженням таких дій самої команди програми «Схеми», президента Радіо Свобода Джеймі Флая, а також відкрите звернення «Медіаруху» за підписом низки громадських організацій.

Тим часом, юрист і колишній чиновник Андрій Портнов оприлюднив документ із логотипом телеканалу «112 Україна», де вказано, що він виконує «редакційне завдання» цього медіа, в рамках якого публікує особисті дані учасників знімальних груп Радіо Свобода, включно із серією і номером паспорта та місцем проживання, а також номерні знаки машин, якими ті нібито користуються, і збирається таким чином їх «виховувати».

«Всі, хто їх виявить, мають право піймати за вухо і чинити жорсткий опір», – написав Портнов у телеграмі.

Що кажуть у Раді

Ці події відбуваються паралельно із проведенням у Верховній Раді слухань щодо безпеки медійників, котрі, як зазначає Національна спілка журналістів, відбуваються вперше за десять років.

Радіо Свобода поцікавилося в учасників слухань, що вони думають з приводу ситуації, що склалася. На думку Тетяни Попової із новоствореної Ради з питань свободи слова при Офісі президента, основне слово у цій ситуації має бути за правоохоронцями.

«Правоохоронці тут, перш за все, мають діяти. Тому що погрози, викладання персональних даних – це неприпустимо, я вважаю. Особливо в умовах конфлікту – це неприпустимо в квадраті», – говорить вона.

Проти оприлюднення даних журналістів висловився і голова комітету з питань свободи слова, депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Водночас, за його словами, офіційну позицію комітету оприлюднять тільки після звернення редакції.

«Ми категорично засуджуємо публікацію будь-яких персональних даних, будь-яких громадян, які не пов’язані з публічною діяльністю. Ми сьогодні орієнтуємось на рішення Конституційного суду, яке дало можливість саме журналістам повідомляти окремі матеріали, що стосуються життя, в першу чергу, політиків і людей, які сьогодні є суб’єктами влади. В даному випадку про це не йдеться, і це рішення КСУ не може служити аргументацією щодо надання (Портновим – ред.) відповідних даних. Я вважаю, що в даному випадку реакція повинна бути адекватна, як це було під час розгляду питання щодо «Миротворця»», – зазачив Шуфрич.

Голова парламентського комітету з питань правової політики, депутатка від «Слуги народу» Ірина Венедіктова натомість відмовилась «займати чиюсь сторону» до рішення суду в цьому питанні.

«Мені здається, будь-яке оприлюднення персональних даних – це перехід за межу. Але давайте подивимось, що відбувається з боку журналістів, що журналісти публікують стосовно простих громадян, взагалі», – зауважила вона.

Водночас, депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар, яка зараз входить до антикорупційного комітету, дивується, що комусь спадає на думку ставити в один ряд публічність політика та ексчиновника і водіїв знімальних груп.

«Портнов, його спосіб життя, його рівень впливу на судові органи та правоохоронні органи, оскільки він оприлюднює інформацію звідти раніше, аніж самі ці структури, викликатиме вищий рівень інтересу, а його рівень захисту приватності буде нижчим, аніж рівень захисту приватності журналістів», – зазначає вона.

За словами депутатки, йдеться про безпрецедентний тиск на медіа.

«Висловлювання про водія з відром на голові вже давно ніхто не дозволяв собі у країні, де, вибачте, ми мали журналістів із відтятими головами», – говорить Вікторія Сюмар.

Вона називає «трешем» і «гібридними впливами» те, що Андрій Портнов називає себе журналістом, оскільки його діяльність, на думку депутатки, не має нічого спільного з журналістикою.