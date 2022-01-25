Оцифрували посібники КГБ СРСР із підривної роботи проти націоналістичних рухів: українських, єврейських, білоруських, литовських

Дослідники архівів КГБ СРСР оприлюднили розсекречені навчальні матеріали спецслужб з колишнього архіву КҐБ, серед яких, зокрема, підручники по боротьбі з націоналізмом.

Колекцію із більше, ніж 10-ти підручників опублікував Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

До збірки увійшли:

навчальний посібник «Підривна діяльність українських буржуазних націоналістів проти СССР і боротьба з нею органів державної безпеки»;

навчальний посібник «Антирадянська діяльність єврейських націоналістів і боротьба з нею органів державної безпеки»;

навчальний посібник «Литовські, латвійські та естонські буржуазні націоналісти»;

навчальний посібник «Білоруські буржуазні націоналісти»;

навчальний посібник «Особливості боротьби совєтської контррозвідки з ідеологічною диверсією зарубіжних буржуазно-націоналістичних організацій і підривною діяльністю ворожих націоналістичних елементів».

Дискредитація очільників ОУН

Серед документів колекції міститься підручник про боротьбу з українськими націоналістами.

Зокрема, у посібнику 1955 року йдеться про шляхи впровадження радянської агентури в українське підпілля, заходи, направлені на дискредитацію очільників ОУН та виведення повстанців з підпілля з повинною.

Окрім цього, у підручниках спецслужбовців є:

схеми-зображення криївок українських підпільників,

фото з прикладами їхньої зброї,

зображення відзнак,

інформаційні матеріали,

реактиви для тайнопису (тексту, написаного спеціальними чорнилами, реактивами чи засобами, які можна прочитати лише за спеціальних умов, наприклад, освітлення),

фото медикаментів, тощо.

Серед проілюстрованих вилучених предметів є й щітка для одягу, у якій, за допомогою рентгену, виявили схованку з таблетками для тайнопису.

У посібниках, присвячених єврейським, білоруським та балтійським націоналістам, можна побачити детальний опис чималої кількості організацій, зокрема і тих, що нібито діють не в СРСР, а в Ізраїлі, Англії, США, тощо.

Агенти-священники

У брошурі про боротьбу з литовськими, латвійськими та естонськими націоналістами автори пропонують вербувати в агенти католицьке та лютеранське духовенство.

Для спецслужбовців наводиться приклад: такий агент-священник покликав до сповіді групу литовських націоналістів, а після богослужіння влаштував пиятику, після якої так звані «бандити» стали легкою здобиччю для чекістів.

Більше інформації можна знайти на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху безпосередньо у документах колекції.