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Політика

Оцифрували посібники КГБ СРСР із підривної роботи проти націоналістичних рухів: українських, єврейських, білоруських, литовських

Посібники за якими КГБ СРСР готував кадри для підриву націоналістичних рухів.

Дослідники архівів КГБ СРСР оприлюднили розсекречені навчальні матеріали спецслужб з колишнього архіву КҐБ, серед яких, зокрема, підручники по боротьбі з націоналізмом.

Колекцію із більше, ніж 10-ти підручників опублікував Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

До збірки увійшли:

  • навчальний посібник «Підривна діяльність українських буржуазних націоналістів проти СССР і боротьба з нею органів державної безпеки»;
  • навчальний посібник «Антирадянська діяльність єврейських націоналістів і боротьба з нею органів державної безпеки»;
  • навчальний посібник «Литовські, латвійські та естонські буржуазні націоналісти»;
  • навчальний посібник «Білоруські буржуазні націоналісти»;
  • навчальний посібник «Особливості боротьби совєтської контррозвідки з ідеологічною диверсією зарубіжних буржуазно-націоналістичних організацій і підривною діяльністю ворожих націоналістичних елементів».

Дискредитація очільників ОУН

Серед документів колекції міститься підручник про боротьбу з українськими націоналістами.

Зокрема, у посібнику 1955 року йдеться про шляхи впровадження радянської агентури в українське підпілля, заходи, направлені на дискредитацію очільників ОУН та виведення повстанців з підпілля з повинною.

Окрім цього, у підручниках спецслужбовців є:

  • схеми-зображення криївок українських підпільників,
  • фото з прикладами їхньої зброї,
  • зображення відзнак,
  • інформаційні матеріали,
  • реактиви для тайнопису (тексту, написаного спеціальними чорнилами, реактивами чи засобами, які можна прочитати лише за спеціальних умов, наприклад, освітлення),
  • фото медикаментів, тощо.

Серед проілюстрованих вилучених предметів є й щітка для одягу, у якій, за допомогою рентгену, виявили схованку з таблетками для тайнопису.

У посібниках, присвячених єврейським, білоруським та балтійським націоналістам, можна побачити детальний опис чималої кількості організацій, зокрема і тих, що нібито діють не в СРСР, а в Ізраїлі, Англії, США, тощо.

Агенти-священники

У брошурі про боротьбу з литовськими, латвійськими та естонськими націоналістами автори пропонують вербувати в агенти католицьке та лютеранське духовенство.

Для спецслужбовців наводиться приклад: такий агент-священник покликав до сповіді групу литовських націоналістів, а після богослужіння влаштував пиятику, після якої так звані «бандити» стали легкою здобиччю для чекістів.

Більше інформації можна знайти на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху безпосередньо у документах колекції.

  • Електронний архів (avr.org.ua) — сервіс відкритого онлайн доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів.
  • Тут у вільному доступі публікуються документи про український визвольних рух, матеріали з архівів КГБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття.
  • Зараз на сайті вже більше 25 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.

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