Оцифрували посібники КГБ СРСР із підривної роботи проти націоналістичних рухів: українських, єврейських, білоруських, литовських

Дослідники архівів КГБ СРСР оприлюднили розсекречені навчальні матеріали спецслужб з колишнього архіву КҐБ, серед яких, зокрема, підручники по боротьбі з націоналізмом.
Колекцію із більше, ніж 10-ти підручників опублікував Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.
До збірки увійшли:
- навчальний посібник «Підривна діяльність українських буржуазних націоналістів проти СССР і боротьба з нею органів державної безпеки»;
- навчальний посібник «Антирадянська діяльність єврейських націоналістів і боротьба з нею органів державної безпеки»;
- навчальний посібник «Литовські, латвійські та естонські буржуазні націоналісти»;
- навчальний посібник «Білоруські буржуазні націоналісти»;
- навчальний посібник «Особливості боротьби совєтської контррозвідки з ідеологічною диверсією зарубіжних буржуазно-націоналістичних організацій і підривною діяльністю ворожих націоналістичних елементів».
Дискредитація очільників ОУН
Серед документів колекції міститься підручник про боротьбу з українськими націоналістами.
Зокрема, у посібнику 1955 року йдеться про шляхи впровадження радянської агентури в українське підпілля, заходи, направлені на дискредитацію очільників ОУН та виведення повстанців з підпілля з повинною.
Окрім цього, у підручниках спецслужбовців є:
- схеми-зображення криївок українських підпільників,
- фото з прикладами їхньої зброї,
- зображення відзнак,
- інформаційні матеріали,
- реактиви для тайнопису (тексту, написаного спеціальними чорнилами, реактивами чи засобами, які можна прочитати лише за спеціальних умов, наприклад, освітлення),
- фото медикаментів, тощо.
Серед проілюстрованих вилучених предметів є й щітка для одягу, у якій, за допомогою рентгену, виявили схованку з таблетками для тайнопису.
У посібниках, присвячених єврейським, білоруським та балтійським націоналістам, можна побачити детальний опис чималої кількості організацій, зокрема і тих, що нібито діють не в СРСР, а в Ізраїлі, Англії, США, тощо.
Агенти-священники
У брошурі про боротьбу з литовськими, латвійськими та естонськими націоналістами автори пропонують вербувати в агенти католицьке та лютеранське духовенство.
Для спецслужбовців наводиться приклад: такий агент-священник покликав до сповіді групу литовських націоналістів, а після богослужіння влаштував пиятику, після якої так звані «бандити» стали легкою здобиччю для чекістів.
Більше інформації можна знайти на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху безпосередньо у документах колекції.
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