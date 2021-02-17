Тушили только «на бумаге»: кто не остановил пожары в Луганской области?

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Территориальные подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций не выезжали на место пожаров в дачный кооператив «Волчье озеро» в июле 2020 года, а инспекторы вписывали сведения о силах, которые якобы тушили пожары. Такие результаты досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года, сообщают в Госбюро расследований. Так тушили или нет?

6 июля в Луганской области вспыхнул первый из двух масштабных лесных пожаров 2020-го года. 7 июля огонь перекинулся на село Смоляниново, а также дачный кооператив «Волчье озеро». В селе сгорело 35 жилых домов. В кооперативе огнем было уничтожено 49 домов. В пожаре погибло 3 человека.



По информации территориального управления Госбюро расследований в Краматорске, пожарно-спасательные отряды на место пожара не выезжали. При этом инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, силах и средствах, которые «участвовали» в тушении.



«С целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Луганской области. Должностному лицу, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщено о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины)», – сообщают в ГБР.



В случае доказательства вины ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



2 декабря 2020 года Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию, которая разбирается, в полную ли меру управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области реагировало на пожары летом и осень 2020 года. В январе на вопросы комиссии отвечали председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и руководитель областной ГСЧС Михаил Пшик.

По словам Михаила Пшика, руководил тушением пожаров в населенных пунктах именно он, что касается пожаров в лесу – то там свои действия он координировал с гослесоохотхозяйством. А вот эвакуацией населения занимались и в ГСЧС, и областная государственная администрация – в зависимости от ситуации.

«Во время ликвидации пожаров, если возникали предположения о возможности, что пожары достигнут конкретного населенного пункта, информация предоставлялась областной администрации и про необходимость, по нашему мнению, эвакуации людей. Если у нас были силы (техника и персонал – ред.), мы принимали участие в эвакуации и делали те задачи, которые нам ставили. Мы же занимались эвакуацией в населенных пунктах, где пожар уже настиг населенный пункт. Там самостоятельно принимали решение и действовали», – рассказал во время заседания временной комиссии Михаил Пшик.

В свою очередь, среди представителей комиссии были те, кто напомнили Пшику, что задача ГСЧС области в первую очередь – тушить пожар. На что глава областной ГСЧС отметил, что приоритетом были жизни и здоровье людей.





Также в спасательной службе отметили, во время пожаров работал весь личный состав, но им не хватало ресурсов в первые дни. К примеру, в один день было зафиксировано 148 одновременных пожаров. Горели леса не только в селах, которые пострадали больше всего, но в соседних районах – Новоайдарском, Старобельском и Сватовском.

Председатель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай также отмечал, что ситуацию с пожарами осложняли погодные условия.



«При скорости 32 м/с ветер поднимался на 30 метров вверх, а потом за одну секунду полностью менял направление. Если работники ГСЧС выстраивались у какого-то населенного пункта, чтобы отражать его от пламени, то за несколько секунд ветер мог полностью изменить направление на 180 градусов», – отметил Гайдай.



Следующее заседание временной комиссии состоится 18 февраля.