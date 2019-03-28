Західна преса: про Тимошенко, Порошенка і Зеленського

Із наближенням президентських виборів в Україні західні оглядачі уважно аналізують ключових кандидатів. Стаття в The Atlantic фокусує увагу на занепокоєнні світових лідерів підходом Юлії Тимошенко до вирішення конфлікту на сході України. В статті в The National Interest пишуть, що деякі західні союзники сподіваються на перемогу Порошенка, бо його політика найбільш активно прагне пристосувати Україну до західних цінностей. А видання Politico містить матеріал про те, що російськомовний Зеленський хоче скасувати «русофобський» поворот в українській політиці.

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко – людина, яка намагається догоджати натовпові найвищою мірою, пише журналіст Іан Бейтсон, який працює в Україні, у статті для видання The Atlantic. Вона обіцяє підвищити пенсії, знизити ціни на опалення, намагалася добитися імпічменту чинного президента України Петра Порошенка і пообіцяла у разі перемоги на виборах закрити аеропорти, щоб корупціонери не могли втекти, мовиться у статті.

Але особливе занепокоєння викликає її підхід до мінських угод, адже це стосується не лише внутрішньої політики, але й зовнішньої. За словами Тимошенко, вона не погоджувалася з ними з самого початку. Найважливішою проблемою для світових лідерів є те, як наступний президент України захищатиме державу, що перебуває на глобальній геополітичній лінії розлому.

Якщо наступний лідер України буде намагатися переглянути чинні нині мирні угоди – які не вдовольняють жодну сторону, але це єдині такі угоди, – це посилює перспективу ескалації насильства, яке нині відносно обмежене окремими регіонами країни, застерігає автор.

Мінські угоди непопулярні серед багатьох українців, які вважають, що угоди з Росією та її маріонетками на сході України не здатні принести мир, але узаконюють контроль Москви над частиною української території. Однак західні країни занепокоєні тим, що Росія ніколи не погодиться ні на яку іншу угоду, пише Бейтсон.

Публічно, принаймні, Тимошенко не заявляла прямо, що мінські угоди треба скасувати. Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сказав Бейтсону, що коли зустрічався з ключовими кандидатами у президенти, серед яких також була і Тимошенко, то вони всі висловили прихильність до дотримання мінських угод.

Водночас двоє західних дипломатів і колишній представник однієї міжнародної неурядової організації (всі просили залишити їхні імена анонімними) скаржилися, що Тимошенко менш однозначна, коли з нею говорять сам-на-сам, і лишається здогадуватися про те, що вона насправді буде робити, якщо її оберуть, пише автор.

Видання The National Interest публікує статтю із заголовком «Битва за президентство в Україні лише починається». На думку авторки, Україна стоїть на перехресті російського впливу і західних цінностей, і нова влада могла б змінити курс в будь-який бік.

Комік Володимир Зеленський – один із лідерів президентських перегоірв. «Для держави, втягнутої в корупційні скандали з глибоко недовірливим населенням, політичний аутсайдер може бути ковтком свіжого повітря», – мовиться у статті.

Проте суперечки не обійшли і його, і багато хто вважає Зеленського маріонеткою потужного олігарха Ігоря Коломойського, з яким він має тісні зв’язки. Кетрін Квінн-Джадж, старший аналітик із питань України в International Crisis Group, стверджує, що більшість українців «не вважають це головною загрозою», бо, «коли дивитися на інші альтернативи, важко зрозуміти, наскільки це може бути набагато гіршим».

Тимошенко – популіст, яка «постійно будувала мости з американською дипломатичною спільнотою і позиціонувала себе як прозахідного кандидата через участь в активізації боротьби з шахрайством під час і після Помаранчевої революції». «Проте деякі західні лідери побоюються, що можливість скасування нею недавніх реформ і напружених відносин із МВФ можуть дестабілізувати державу, створивши вакуум для впливу Росії», – пише авторка.

Попри пов’язані із Порошенком суперечності, деякі західні союзники сподіваються на його перемогу, бо політика чинного президента України найбільш активно прагне пристосувати Україну до західних ідеалів. Із самого початку свого президентства він запровадив політику сприяння використанню української мови, зміцненню створення незалежної української православної церкви і підтримці на Заході широких санкцій щодо Росії. Ця політика привернула негативну увагу Кремля і завершилася активними зусиллями Росії з метою не дати йому переобратися на другий термін, пише авторка статті.

Російськомовний кандидат у президенти Володимир Зеленський хоче скасувати «русофобський» поворот в українській політиці, мовиться у статті у виданні Politico.

Президент Росії Володимир Путін у 2014 році анексував Крим і розпочав жорстоку війну на сході України, чим налаштував українців проти свого агресивного сусіда. Патріотизм і любов до української культури і мови зросли. Здавалося б, Москва втратила контроль над Україною, і маятник уже не хитнеться в бік сходу.

Але, судячи з передвиборчих перегонів в Україні, російськомовний схід – який цінує російську культуру та мову, але не обов’язково політику Росії – все ще має значення для спрямування сучасної України, переконаний автор статті.

Сьогодні більш ніж чверть українців підтримує молодого, російськомовного єврейського комедіанта, вихідця з південного сходу Володимира Зеленського як свого кандидата у президенти.

Стрімке піднесення коміка в соцопитуваннях вражає, враховуючи те, що він розмовляє російською і підтримує погляди, які деякі патріотичні українці можуть вважати «зрадницькими», каже автор. Зеленський виступав проти заборони російських артистів в Україні і критикував тих, хто ганьбить українців, які не говорять українською, мовиться у статті.

Використання української мови зросло з часів Євромайдану, а російську мову тим часом дехто демонізував як «мову ворога». На думку автора, іронія сучасної України полягає в тому, що хоча її геополітичний напрямок диктується носіями української мови на заході держави, майже половина її населення родом із промислового сходу, де переважає російська. Більшість населення в Києві, Харкові, Одесі і Дніпрі все ще говорить російською, пише автор.

Зеленського, звісно, підтримують не лише ті, хто говорить російською. Інша причина – персонаж, якого він грає у серіалі «Слуга народу».

«Хоча Зеленський і говорить російською, та для багатьох його прихильників його одяг у повсякденному стилі, легкість із використанням соціальних мереж і заразний ідеалізм змушують його виглядати ближчим до почуттів сучасної України, ніж Порошенко з його нудними костюмами і зношеними політичними кліше», – вважає автор матеріалу Віджай Магешварі, колишній головний редактор російського видання журналу Playboy, який живе в Москві.

Багатьом подобається те, що Зеленський «вільно володіє українською мовою», як вважає автор, а очевидна любов Зеленського до російської мови і його непряма обіцянка нової України, яка може навчитися приймати і навіть радіти зі своєї двоїстої, двомовної природи, для багатьох є основою його привабливості, мовиться у статті.

Тож автор переконаний у тому, що «було б нерозумно відкидати можливість маятника знову хитнутись на схід».

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