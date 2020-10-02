Проросійських «русинів», яких приймав президент Чехії Земан, заарештувала поліція

У Чехії заарештували двох українських підприємців, які просували «русинську автономію» на Закарпатті та мали тісні зв’язки як з Росією, так і з президентом Чехії Мілошем Земаном. Про те, що бізнесменів з близького кола чеського президента, які їздили з ним до Москви і яких він кликав на офіційні прийоми, нещодавно було заарештовано, повідомило закарпатське видання Закарпаття онлайн з посиланням на власні джерела. А чеські журналісти з часопису Dennik N підтвердили цю інформацію в чеській поліції.

Як повідомляє чеське видання Dennik N, Василя Джугана та Михайла Тяска, які представлялися керівниками «Всесвітньої ради підкарпатських русинів», засудили до попереднього ув’язнення за підозрою в ухилянні від сплати податків. Як з’ясували чеські журналісти, на початку вересня цього року поліція з регіонального штабу міста Пардубіце провела обшук у їхньому ресторані домашньої кухні Dašické sklepy, що розташований у мальовничій сільській місцевості у 130 кілометрах від Праги.

«За словами поліції, п’ять фізичних та одна юридична особа притягуються до кримінальної відповідальності за факти, які обґрунтовано вказують на скоєння злочину – зменшення податків, зборів та подібних обов’язкових платежів у великому розмірі», – розповів у розмові з Радіо Свобода співавтор статті в Dennik N Лукаш Прхал. Поліція не назвала йому суму збитків, але український щоденник говорить про суму, що дорівнює в перерахунку 25 мільйонам гривень. Як уточнив чеський журналіст, суд постановив взяти під варту чотирьох іноземних громадян через те, що була підозра, що вони можуть спробувати покинути країну.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс у розмові з Радіо Свобода сказав, що не отримував повідомлення від поліції про арешт українських громадян, хоча у таких випадках це встановлено міжнародним порядком. «Я не можу коментувати саму кримінальну справу, бо мені про неї нічого не відомо. Чеська поліція посольство про це не інформувала. Все, що ми знаємо про цю справу, ми знаємо тільки з повідомлень у ЗМІ. Судячи з того, що нас не інформували про затримання цих людей, вони, ймовірно, були затримані як громадяни Чехії, бо інакше ми б, згідно з правилами Віденської конвенції, мали б бути поінформовані. Самі ці громадяни по консульську допомогу не зверталися, але, якщо б звернулися, ми б їм цю допомогу як громадянам України надали», – повідомив посол.

Ми ставимося негативно до їхньої політичної діяльності, ми вважаємо, що вони діють в фарватері російської пропаганди і не виключено, що і за російські гроші

За словами Євгена Перебийноса, сам факт арешту Василя Джугана та Михайла Тяска його не здивував, бо вже в минулому їхні дії на підігрівання сепаратизму спричиняли невдоволення України багато разів. «Їхню протиправну діяльність коментувало як посольство України, так і Міністерство закордонних справ, навіть у деяких випадках запрошувався посол Чехії в Києві для пояснень. Ми ставимося негативно до їхньої політичної діяльності, ми вважаємо, що вони діють в фарватері російської пропаганди і не виключено, що і за російські гроші», – говорить український посол.

За його словами, якщо звинувачення проти них підтвердяться, в цьому не буде нічого дивного, бо вони вже засвідчили своє ставлення до закону як такого. «Мені здається це логічним результатом, тому що якщо люди порушують закон в одному місці, то вони це роблять і в іншому. А співпраця з російською пропагандою дуже часто так і закінчується», – констатує український посол.

Борці за «русинську автономію»

Раніше чеські ЗМІ повідомляли про те, що пара бізнесменів, які нині живуть у містечку Дашице і походять із Закарпатської області України, вкрай критично ставляться до постреволюційного уряду в Києві і не приховують свого захоплення Росією та президентом Володимиром Путіним. Вони виступають за «русинську автономію» і підтримують контакти з сепаратистами в окупованому Криму, а також з проросійськими активістами в різних європейських країнах.

Про свою активну політичну діяльність від імені «русинів» повідомляють і самі Джуган і Тяско, хоча їхню організацію не визнають інші русинські об’єднання та Світова рада русинів, що є головним координаційним органом русинських організацій у світі.

Наприклад, Михайло Тяско публікує в своєму фейсбуці повідомлення про те, що у листопаді минулого року він як заступник голови «Всесвітньої ради підкарпатських русинів» взяв участь у роботі 12-ї сесії Форуму ООН з питань меншин, що проходив у Женеві, і зустрічався там з Русланом Коцабою, засудженим в Україні за перешкоджання законним діям Збройних сил у 2015 році.

Також на цьому форумі Михайло Тяско налагодив контакти з представниками прокремлівських ЗМІ в країнах Балтії, зокрема з rubaltic.ru, чиїм завданням, на думку латвійських аналітиків, є засмічувати російськомовний інтернет-простір країн Балтії пропагандою та прокремлівськими меседжами.

Зв’язки з російським посольством

Партнерські відносини пов’язують закарпатських бізнесменів і з російським посольством у Празі. Наприкінці серпня, лише за кілька днів до арешту Тяска і Джугана, російське посольство відкрило у їхньому ресторані виставку про чеського диригента Едуарда Направіка, який прославився в царській Росії.

Музикант народився в містечку Бишть, з 11 років жив у місті Пардубіце, а з 14-ти навчався у Празі. Проте виставку російське посольство вирішило провести не в міській галереї чи іншому громадському приміщенні, а в сільському ресторані, який заради цього у повідомленні посольства вирішили назвати «культурним центром».

«Мені це виглядає дуже дивно, що посольство вирішило відкрити виставку в ресторані, віддаленому від великих міст, де її зможуть побачити лише заїжджі гості. Але розпитати про таке дивне рішення ми нікого не можемо – представники посольства не відповідають на наші дзвінки, а пан Тяско та пан Джуган, яких видно на фотографіях на відкритті виставки, нам про це також не можуть розповісти, бо перебувають в ув’язненні», – говорить Лукаш Прхал.

Зв’язки з президентом Земаном

У поле зору чеських ЗМІ русинські активісти потрапили після того, як їх помітили на офіційних прийомах, які влаштовує президент Чехії Мілош Земан. На одне з прийнять – на початку вересня минулого року – вони прийшли не самі, а привели з собою православногосвященника УПЦ (МП) Дмитра Сидора, засудженого в Україні у 2012 році на три роки умовно за звинуваченнями в сепаратизмі. Зустріч, як йшлося у повідомленні, провели «з нагоди 100-річчя приєднання Підкарпатської Русі (території нинішнього Закарпаття – ред.) до Чехословаччини».

За повідомленням чеських ЗМІ, відвідувачі офісу президента обговорили з ним питання «більшої автономії Закарпатської області в Україні». Зокрема, Михайло Тяско наголосив, що «українська влада дотепер не визнає, не поважає нашу мову і нашу культуру». Зі свого боку Мілош Земан «пообіцяв русинам, що про їхні проблеми говоритиме з українським президентом Володимиром Зеленським».

Завжди після таких зустрічей офіс президента Земана офіційно дистанціювався від керівництва русинської організації та заперечував підтримку вимог щодо автономії.

«Немає жодних особистих відносин. Це повністю внутрішня справа України», – заявляв тоді прессекретар чеського президента Їржі Овчачек.

Всередині вересня 2019 року Джуган та Тяско в ролі представників чеського бізнесу разом з представниками чеської Компартії та разом з іншими проросійськими активістами їздили до окупованого Криму у складі «делегації» з Чехії.

Українські дипломати тоді висловили свій протест з цього приводу, наголосивши, що «більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання окупованої території Автономної Республіки Крим», і нагадали, що за це «передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність».

Але це не перешкоджало стосункам Земана з закарпатськими бізнесменами-активістами, які тривають ще з часів першої передвиборчої кампанії чеського президента у 2012 році, коли Земан у їхньому ресторані проводив зустрічі зі своїми виборцями, а потім гостював ще три роки пізніше. А познайомив їх, за даними чеських журналістів, місцевий лідер партії Земана – Їржі Єлінек.

У 2017 році обидва підприємці також супроводжували президента під час його візиту до Росії, були гостями його виборчого штабу, коли Земан вдруге виграв президентські вибори позаминулого року.

Правоохоронні органи повинні діяти. Питання про запрошення є безглуздим, бо у панів тепер будуть інші турботи

Нині ж після арешту Джугана і Тяска прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек сказав журналістам Dennik N, що президентська канцелярія знає про затримання «русинів». Але він відмовився прокоментувати, чи їх знову запросять на офіційні заходи у Празькому Граді. «Можна лише констатувати, що правоохоронні органи повинні діяти. Питання про запрошення є безглуздим, бо у панів тепер будуть інші турботи», – написав Овчачек.

Коментуючи цю відповідь, Лукаш Прхал сказав, що навряд чи цей інцидент якось нашкодить іміджу чеського президента. «Бо всі і так знають, якими людьми президент Земан себе оточує. У цьому випадку критики президента лише отримають ще одне підтвердження своїх слів, коли вони говорять: «Подивіться, якого роду люди мають відкриті двері до президентської канцелярії, можуть приходити на офіційні заходи Празького Граду, можуть приводити різних проблематичних людей із собою, і от, як виглядає, ці люди ще й займаються фінансовими махінаціями, обманюють чеську державу з податками», – говорить в інтерв’ю Радіо Свобода кореспондент Dennik N Лукаш Прхал.