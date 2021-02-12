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Президент России пообещал «не бросить Донбасс». Такие слова Владимира Путина приводит газета «Коммерсант». Пропагандистка Маргарита Симоньян поделилась с Путиным впечатлениями от недавнего посещения Донецка и Луганска. И якобы «все либо свое будущее видят в России, либо они уже в России». Что в 2014 году была «русская весна», и не пора ли наступить «русскому лету», – цитирует Симоньян «Коммерсант». Путин ответил: «это вопрос сложный и решение может быть только в интересах всех россиян». «Но мы же не бросим Донбасс?» – переспросила Симоньян. «Нет, Донбасс не бросим», – пообещал Путин. Какие планы о дальнейшей судьбе Донбасса и Украины вынашивает Путин? И насколько он способен их реализовать? Российские и украинские эксперты ответили Радио Донбасс Реалии на этот вопрос.

Насколько далеко может зайти президент России Владимир Путин, «не бросая Донбасс»? Ведь Россия оккупирует через подконтрольные ей группировки «ДНР» и «ЛНР» примерно половину украинского Донбасса. И несмотря на активную выдачу российских паспортов на сегодня «крымский» сценарий Путин не задействовал.

«Донбасснаш» – не «Крымнаш» – Мартынов

Как прогнозирует Радио Донбасс Реалии редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов, Кремль вряд ли станет повторять на Востоке Украины такой сценарий. Ибо выгода от него совершенно не очевидна, а ущерба – хоть отбавляй. Если Путин решится, то придется:

Потратить очень много денег Нести определенные обязательства Столкнуться с новыми санкциями

В итоге Россия не переварит Донбасс, констатирует Кирилл Мартынов.

«Кремль и Владимир Владимирович справедливо волнуются, что просто России не переварить Донбасс. Не переварить и в смысле реакции международного сообщества, и по чисто экономическим причинам. И наверное в 2021-м году можно говорить о том, что российское общество вряд ли будет с теми же восторгами воспринимать присоединение еще одной территории. Как это было в 14-м году, когда больше половины россиян почувствовали гордость, радость и специфически понятую историческую справедливость после присоединения Крыма. Тогда Крым стал источником легитимности для российских властей. Источником любви к фигуре президента Владимира Путина. А сейчас я бы не поставил на такое решение Кремля в отношении Донбасса», – отметил Мартынов.

Кремль и Владимир Владимирович справедливо волнуются

«Донбасснаш» – не «Крымнаш», говорит российский политический обозреватель. Ибо прошло семь лет и …

Похожее клише вряд ли сработает Россия столкнулась с экономическими трудностями При всей важности для россиян геополитики («вставания с колен»), они все чаще думают о своем кармане.

«Москва даже с Беларусью не справится»

При этом Кирилл Мартынов не согласится с аргументом, который часто приводят в Украине: дескать, Путин не «забирает» Донбасс, так как ему выгоден этот оккупированный регион как крючок, за который удерживается вся Украина. Да, этот мотив у Путина есть, признает Мартынов. Но в целом президент России осознал бесперспективность «присоединения» всей Украины. И на эту мысль Путина могли натолкнуть прошлогодние события в Беларуси.

«Я согласен с тем, что российским властям и Путину в частности выгоднее всего подвесить ситуацию и действительно держать и украинское общество, и российское, и конкретно Донбасс на таком крючке. С посылом, что в ближайшем будущем что-то может случиться. Что угодно дескать может случиться. Посмотрите, что случилось с Крымом? (хотя этого мало кто ожидал). А что будет с Донбассом – «вы закачаетесь». Это логика понятная – это логика карточного шулера. Мол, «я сейчас выложу на стол такой козырь, что вам мало не покажется. Но при этом я не совсем согласен, что это попытка присоединить или как-то подчинить себе всю Украину. Ведь даже с Беларусью, меньшей по масштабу и менее критически, менее негативно настроенной к Москве, этот номер не проходит. Мы выдели как в Кремле пытались прощупывать почву для возможного расширения полномочий союзного государства. Однако стало понятно после белорусских протестов в прошлом году, что в общем Москва наверное даже с Беларусью не справится. Просто потому, что несколько миллионов людей, настроенных на такую партизанскую войну против Лукашенко, они Кремлю в его нынешнем состоянии не по зубам. Поэтому идея о том, что Кремль хочет в какой-то момент времени поглотить Украину, и это его не фантазия, а реальная политическая цель – мне кажется, фантастическая. Я думаю, Кремль прекрасно понял – Украину он потерял», – сказал Мартынов.

«Почем» Путину Донбасс?

Со своей стороны, бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России Сергей Алексашенко отмечал Радио Донбасс Реалии, что финансовые расходы России на удержание оккупированного Донбасса весьма малы – это копейки. Официальной статистики по данному поводу нет, но по оценке Алексашенко такие траты составляют 1,5-2 миллиарда долларов в год.

«Оценка 1,5-2 миллиарда – это то, во что России обходится по максимуму содержание оккупационных сил в Донбассе, продолжение оккупации, поддержание жизнеспособности этого региона. Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов. Вот и считайте: 1,6-1,7 миллиарда – это копейки от всего российского ВВП. Российский федеральный бюджет по расходам составляет чуть меньше 300 миллиардов долларов. Даже от российского федерального бюджета это (траты на оккупированный Донбасс) – полпроцента. То есть, говорить, что Путину, российскому бюджету так тяжело содержать все это хозяйство на Донбассе – эту тему вообще нужно закрыть», – считает Алексашенко.

Одновременно он подчеркивает: на возможные решения по Донбассу и Украине в целом влияет не финансовый вопрос, и даже не санкции Запада. Санкции – пусть и не «копейки», но не критические для Москвы. А что влияет, так это долгосрочный эффект санкций против России.

Путину, российскому бюджету не тяжело содержать все это хозяйство на Донбассе

«Никто не запрещает западным бизнесменам идти в Россию. Но делать это действительно токсично. В Россию идти опасно. В Россию идти рискованно. Не идет в Россию иностранный капитал, если говорить правильно. Капитал – это не деньги. Капитал – это технологии, это знания. Это связи с внешним рынком, с мировым рынком. Вот всё это в России не идет. И так происходит не потому что это кто-то запретил. Нет. Просто все понимают – пойдешь в Россию даже в самые казалось нестратегические сферы – «пельменилитейный» комбинат создашь и можешь попасть в итоге под санкции, потому что каким-то образом мясо тебе будет (условно говоря) поставлять Ротенберг (Аркадий Ротенберг – российский бизнесмен, долларовый миллиардер, друг Владимира Путина с середины 60-х годов минувшего столетия, в «ленинградский» период нынешнего президента России – ред.) Или Тимченко, или Ковальчук (тоже близкие к Путину бизнесмены еще задолго до его президентства – ред.) Или Пригожин (так называемый «повар Путина» – ред.) будет покупать твои пельмени и соответственно ты прогоришь. И это является проблемой. Изоляция России от мировых технологий, от мирового рынка капитала – это и есть тормоз для развития, это – эффект санкций. Хотя это не является непосредственно санкциями. То есть имеются ввиду санкции, которые не написаны», – подытожил Алексашенко.

«Оккупированный Донбасс – таран против Украины»

О поглощении Донбасса Россией речь не шла с самого начала, сказала Радио Донбасс Реалии украинский политолог Алеся Яхно. То есть, она считает, что «Донбасснаш» не пополнил «Крымнаш» по трем основным причинам. И эти причины не меняются со времени «русской весны».

Путину не нужен Донбасс в принципе Санкции действуют и могут быть усилены Путину нужен Донбасс как крючок (Олеся Яхно не согласна с Кириллом Мартыновым)

«История на Донбассе – кровавая. И сбитый «Боинг», и жертвы, и разрушенная инфраструктура. И Путину невыгодно это «наследство». Ему выгодно демонстрировать якобы имеющийся «гражданский конфликт» в Украине, якобы «гражданская война», а Россия – нипричем, «ихтамнет». В этом и отличие Донбасса от Крыма. Когда осуществляли «Крымнаш», войны там не было и в Кремле считают эту спецоперацию успешной. Второе. Сейчас, когда звучат эти пропагандистские заявления Симоньян на фоне новой администрации США и возможного усиления санкций по ряду направлений, вряд ли кто-то на полном серьезе хочет присоединять Донбасс. И самое главное. С самого начала российская власть не рассматривала Донбасс как территорию, которую нужно присоединить. В Кремле рассматривали эту территорию, как таран. Как создание точки конфликта, войны. И таким образом заниматься ослаблением, разрушением украинской государственности через эту войну», – считает Яхно.

В Кремле рассматривали Донбасс как создание точки конфликта, войны

Потери от оккупации территорий на Донбассе на сегодня составили 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом рассказал вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников со ссылкой на экспертные данные.

«По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях», – привел цифры Алексей Резников.

Также Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем 21 миллиард долларов.