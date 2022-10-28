«Промова для Гааги»: що хотів сказати Путін на Валдаї

Нова оборонна стратегія США: Росія як «гостра загроза»

Пентагон оприлюднив нову оборонну стратегію США. Росія визначена як «гостра загроза» для США.

Що це означає для України?

Путінський монолог на Валдаї

На думку аналітиків, промова президента Росії на валдайському форумі свідчить про його незмінність його мети – знищити Україну.

Путін завжди звинувачує того, кого вважає своїм ворогом, у тому, що робив, робить або збирається зробити сам.

А міжнародні медіа пишуть про те, що російські еліти задумались про майбутнє без Путіна.

Які уроки для України?

Маск будує свою інформаційно-технологічну імперію?

Ілон Маск купив собі Twitter. Яка роль цієї соцмережі у сучасному світі і що тепер зміниться у її політиці.

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