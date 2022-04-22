Путін «починає чистки», катастрофа АН-26, Суркіса зупинили на кордоні | Свобода Live

Нові цілі «спецоперації» в Україні: захоплення Донбасу і Півдня

У Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Як заявив виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».

Путін боїться зрадників у своєму оточенні?

Володимир Путін імовірно розпочав чистки у своєму оточенні через побоювання, що хтось міг передати плани Росії напасти на Україну західній розвідці. Про це повідомило німецьке видання Bild. Медіа згадує, що декілька «друзів» Путіна загадково зникли від початку війни. Зокрема, видання нагадує, що в розпал бойових дій раптово зник міністр оборони Путіна РФ Сергій Шойгу. У медіа повідомляли, що Шойгу може бути хворим, але нещодавно він знову з’явився на людях. Проте, як зазначає Bild, відео з нібито «живим» Шойгу дехто вважає змонтованим. Чи дійсно Путін почав репресувати своє оточення?

Падіння українського АН-26

У Запорізькій області впав військово-транспортний літак АН-26, коли виконував технічний рейс. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє поранені. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. За неперевіреною поки інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун, повідомили в ОВА.

Суркіс і 13 незадекларованих годинників

22 квітня народного депутата Григорія Суркіса зупинили на прикордонному пункті пропуску «Краковець» через 13 незадекларованих годинників, які він намагався вивезти через «зелений коридор». Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела у ДПСУ. Водночас за інформацією з власних джерел Радіо Свобода, народний депутат наразі перебуває на пункті пропуску. Суркіс цю інформацію наразі не коментував.

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