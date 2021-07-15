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Політика

15 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

На 15 липня у Вашингтоні заплановані переговори президента США Джо Байдена з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

Які події очікуються?

  • Цього дня відзначається День українських миротворців.
  • Верховна Рада розглядатиме відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Голосування за призначення новим міністром Дениса Монастирського, в разі прийняття відставки, очікується 14 або 15 липня.
  • Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму продовжить слухання справи українського журналіста, фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка.
  • У Вашингтоні президент США Джо Байден проведе переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Цей день в історії

  • У 1015 році у Берестові під Києвом помер київський князь Володимир Великий, який хрестив Русь у 988 році.
  • У 1410 році литовсько-українсько-польські війська розгромили армію Тевтонського ордена в Грюнвальдській битві.
  • У 1606 році народився видатний нідерландський художник Рембрандт Гарменсзон ван Рейн.
  • У 1917 році народився британський історик Джордж Роберт Конквест, автор публікацій про злочини сталінського режиму і дослідник українського Голодомору («Жнива скорботи» 1986).
  • У 1997 році в Маямі на сходах своєї вілли застрелено італійського кутюр’є Джанні Версаче.
  • У 2006 році в США започатковано соціальну мережу Twitter.
  • У 2016 році в Туреччині зазнала невдачі спроба військового перевороту, організованого опонентами президента Ердогана.

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