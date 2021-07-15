Які події очікуються?
- Цього дня відзначається День українських миротворців.
- Верховна Рада розглядатиме відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Голосування за призначення новим міністром Дениса Монастирського, в разі прийняття відставки, очікується 14 або 15 липня.
- Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму продовжить слухання справи українського журналіста, фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка.
- У Вашингтоні президент США Джо Байден проведе переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Цей день в історії
- У 1015 році у Берестові під Києвом помер київський князь Володимир Великий, який хрестив Русь у 988 році.
- У 1410 році литовсько-українсько-польські війська розгромили армію Тевтонського ордена в Грюнвальдській битві.
- У 1606 році народився видатний нідерландський художник Рембрандт Гарменсзон ван Рейн.
- У 1917 році народився британський історик Джордж Роберт Конквест, автор публікацій про злочини сталінського режиму і дослідник українського Голодомору («Жнива скорботи» 1986).
- У 1997 році в Маямі на сходах своєї вілли застрелено італійського кутюр’є Джанні Версаче.
- У 2006 році в США започатковано соціальну мережу Twitter.
- У 2016 році в Туреччині зазнала невдачі спроба військового перевороту, організованого опонентами президента Ердогана.
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