Радіо Свобода Daily: Порошенко звільнив Гладковського і скликав РНБО для реформування «Укроборонпрому»

Порошенко звільнив Гладковського

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його зняли з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Крім того, він доручив підготувати на 6 березня засідання Ради національної безпеки та оборони про реформування «Укроборонпрому».

«Ми вже давно планували провести засідання РНБО з питанням на порядку денному про реформування «Укроборонпрому» і посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського і громадського контролю над діяльністю оборонного сектору. Вранці доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати це засідання попередньо на середу», – сказав Порошенко під час поїздки до Миколаєва.

Прослуховування офісу Зеленського?

Поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. «Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети. Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять», – мовилося в повідомленні.

Втім, опісля Служба безпеки України заявила, що справді здійснює «оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська, 26», але ці дії спецслужби кандидата в президенти України Володимира Зеленського не стосуються.

Навіщо «Азов» повернули на фронт?

«Азов» повернули на передову. Майже чотири роки цей підрозділ Нацгвардії був у тилу. Весь цей час військовослужбовці «Азову» виконували окремі бойові завдання, але їхню появу на лінії фронту не афішували. Зараз полк безпосередньо відповідає за свою ділянку фронту. Як воює «Азов» і чому командування Об’єднаних сил вирішило повернути Національну гвардію на передову? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Піар на військових

«Кіборги» та ветерани АТО у передвиборчих перегонах – тема, якою не стидаються користатися кандидати в президенти України. Виступи ветеранів на зустрічах із виборцями, згадування під час інтерв’ю про фінансову допомогу батальйонам, офіційні звернення військових про «їхній вибір та підтримку» – такі маніпуляції викликають лише негативні відгуки в соціальних мережах, але кандидати продовжують «світити» у кампанії людей у формі. Ми детальніше роздивились, як саме.

Історія «ополченочки» розділила «братні народи» «ДНР» і «ЛНР»

Цінний свідок: Служба безпеки України підтвердила виведення на підконтрольну урядові територію танкістки угруповання «ДНР» Світлани Дрюк. СБУ каже, що найманка винесла важливу інформацію про структуру російських сил на Донбасі. Про те, що прототип героїні пропагандистського фільму луганських бойовиків «Ополченочка», танкістка Світлана Дрюк, перейшла на бік України і, власне, вже давно працює на українську розвідку, розповів напередодні в телепрограмі «ТСН» на каналі «1+1» журналіст Андрій Цаплієнко. В «офіційному» полі угруповань «ЛДНР» – наразі лише заява з Донецька, в якій «спростовують» повідомлення СБУ про перехід жінки на бік України і стверджують, ніби СБУ «викрала» її і чинить тепер на неї «бузувірські методи впливу». А от реакція на нібито непідконтрольному окупаційним адміністраціям полі – у соцмережах – на дещо вказує.

Феномен Володимира Івасюка

4 березня композитору Володимирові Івасюку мало б виповнитись 70 років (народився 4 березня 1949-го – пропав 24 квітня 1979 року, а 18 травня знайшли тіло). Його земне життя тривало лише 30 років. Але за цей короткий час він виконав свою місію, використав талант і потенціал, зробивши українську пісню модною на весь світ. Феномен Володимира Івасюка у тому, що його пісні до сьогодні звучать, вони популярні, їх знають молоді люди, а сучасні виконавці їх переспівують. У чому особливість Володимира Івасюка, який досі вражає і захоплює? Про дивовижного композитора, співака, просто людину розповіли його друзі – фотомитець Любомир Криса і поет-пісняр Богдан Стельмах.

У кожному з нас є щось унікальне й неповторне. Потрібно лише пильніше придивитись одне до одного!

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