Радіо Свобода Daily: Шевчук розповів, чому адвокат Зеленського приходив до КСУ

Навіщо до голови КСУ приходив адвокат Зеленського

Останні тижні дали багато приводів згадувати про Конституційний суд України. З одного боку, через резонансні рішення, а з іншого – через питання приведення до присяги новообраного президента України. Тож, щоб прояснити ситуацію, Радіо Свобода запросило до ефіру голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука.

17 квітня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили про те, що неформальний куратор штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського й адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Шевчук підтвердив зустріч.

«Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення, – піднялася велика хвиля. Кандидатові Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він (Богдан – ред.) з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення… Це було роз’яснення», – розповів Станіслав Шевчук.

Тепер коротко:

Український бізнесмен Ігор Коломойський 19 квітня подав п’ять нових позовів до Національного банку України і «Приватбанку». Його позови стосуються п’ятьох кредитних договорів і особистої поруки по них із боку Коломойського.

Суд у Вашингтоні вирішив засудити до 18 місяців ув’язнення російську громадянку Марію Бутіну за звинуваченням у тому, що вона діяла на території Сполучених Штатів Америки як незареєстрований агент Росії.

У Верховну Раду надійшло чотири постанови про скасування закону про українську мову.

Західні реакції на новий мовний закон

Західні оглядачі активно реагують на новий закон, як вітаючи його, так і побоюючись, що він дасть підстави Росії та її пропаганді голосно говорити про нібито утиски прав російськомовних в Україні. Вони звертають увагу на його всеохопний характер і можливі негативні наслідки. Окремі коментатори також називають ухвалення закону спадком Петра Порошенка, який буцімто суперечить загальній філософії новообраного президента України Володимира Зеленського. Більше реакцій можна знайти за лінком.

Прем’єра музичного фільму про Чорнобиль

26 квітня, у День пам’яті Чорнобильської трагедії, яка сталась 33 роки тому, відбулась​ прем’єра музичного фільму «Wonderwall» режисера Олександра Денисенка. Це єдиний у світі музичний фільм, де про Чорнобиль мовиться без страху і тривоги, але з силою любові. Стрічка українського режисера здобула 13 міжнародних кінонагород. Більше про фільм – за посиланням.

Чорнобиль і рак

Чи винен Чорнобиль у нових випадках раку серед ліквідаторів? Через 33 роки після катастрофи дехто ставить під сумнів прямий зв’язок між дією радіації і онкологічними захворюваннями. Проте, як свідчать дослідження, проведені спільно Інститутом раку США і Національним центром радіаційної медицини України, підвищений ризик захворіти на рак серед «чорнобильців» – це науково доведений факт. Детальніше про це читайте тут.

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